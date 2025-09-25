36 perce
Felborult egy autó éjszaka Andornaktályán, mentők is érkeztek
Baleset történt csütörtök hajnalban, fél három körül Andornaktályán. Felborult egy autó a Rákóczi út 275. szám alatti Mini Coop bolt előtt.
A Mini Coop előtt felborult kocsi látványa aléggé ijesztő volt
Fotó: Sike Sándor
Munkatársunk hajnali háromkor haladt el a baleset helyszíne mellett. Nem sokkal korábban történhetett, hogy eddig nem ismert okból felborult egy személygépkocsi. A helyszínen ekkor már két mentőautó, a tűzoltóság járműve és két rendőrautó volt látható. A feje tetején álló, fekete színű járgány pedig már üres volt, a vezetője – sem az utas(ok), ha volt(ak) benne.
A felborult kocsi ijesztő látvány volt
Kollégánk azt látta, hogy a mentősök már éppen végeztek, indulásra készek voltak, a katasztrófavédelmisek pedig áramtalanították már a kocsit, hiszen annak akkumulátora a járműtől jó három méternyire volt elhelyezve. Kérdésére a helyszínen a feladatukat végző rendőrök közölték: ők nem adhatnak semmiféle tájékoztatást. Ezért is elküldtük kérdéseinket az illetékes szerveknek, s amint választ kapunk, frissítjük cikkünket. A helyszín ismeretében egyébként valószínűsíthető, hogy a vezető elaludhatott és a bolt előtti híd padkájának hajtott, ami megdobta és felborította a kocsit.
– Éjjel kettőkor egy autó eddig tisztázatlan körülmények között fejre állt Andornaktályán, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit – árulta el lapunknak Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Úgy tudjuk, a balesetben ketten, könnyebben sérültek meg.
