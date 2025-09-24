Hevesben csaptak le a terror angyalai: plüssmacival némították el a férfit, de itt sajnos nem álltak meg

Verekedéssel kezdődött minden 2022. július 31-én a Heves megyei településen. Innen már csak egy lépés volt a nő részéről, hogy arcul is ütötte a férfit miközben pénzt követelt tőle. Az ordibálós történetbe hamar beszállt a másik nő is. A felfegyverkezve elkövetett rablást további minősítő tényező is színesíti: az Egri Járási Ügyészség vádiratában rögzíti, hogy a két vádlott és a sértett utóbbi lakóhelyén együtt éltek, ebből következően a 21, és a 30 éves nő számára ismert volt az, hogy a férfi nehezen tud járni.

Felfegyverkezve elkövetett rablás a vád, előkészítő ülést tartott a járásbíróság

Forrás: Agria Tv Bt.

A felfegyverkezve elkövetett rablás többszörösen minősülő bűntett volt

A nekik otthont adó emberrel szemben a vádlottak nem akármilyen követeléssel álltak elő: pénzét, bankkártyáját akarták, valamint azt, hogy adja nekik a tulajdonában lévő gépjárművet. Ezen "kívánságaikat" azzal nyomatékosították, hogy felváltva rugdosták. A fejét ütötték, lefújták többször is ismeretlen folyadékkal, amitől a sértett elkábult. A nők továbbra is „jól elvoltak”: plüss játékot nyomtak a sértett fejéhez, amit szigetelőszalaggal a szája elé ragasztottak, a nyaka köré tekertek egy fehér pólót, aminek a használatával fojtogatták is a férfit.

A lefújástól kábult sértettnek a vádlottak összekötözték a kezeit, majd a lábát is és az így rögzített ember kezein felületes vágásokat ejtettek, egyikük hasba is szúrta. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. "A vádlottaknak a sértettet bántalmazó magatartása alkalmas volt arra, hogy a sértettnek 8 napon túl gyógyuló sérülései keletkezzenek." – rögzíti az orvosszakértői vélemény alapján a vádirat.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az előkészítő ülésen ítélet nem született, mert az elsőrendű vádlott – lázra hivatkozva – nem jelent meg. Számára újabb előkészítő ülést tartanak majd november harmadikán – tudtuk meg Hoszné dr. Nagy Tímeától, az Egri Törvényszék sajtószóvivőjétől. Ott volt viszont a másodrendű terhelt. Őt bv-őrök hozták. Azért került a nő börtönbe, mert korábban – lábbilincs viselése mellett – házi őrizetben tartották, ám az eszközt hagyta lemerülni. A lábbilincs lemerülés fogolyszökésnek minősül, ezért őt letartóztatták és most a börtönből hozták. Érdekessége volt az előkészítő ülésnek, hogy a vádlott először mindent elismert, majd az ügyvéd tanácsára kijelentette: nem ezt akarta mondani, úgyhogy ragaszkodik hozzá, hogy legyen tárgyalás.