Ütötték, verték

Hevesben csaptak le a terror angyalai: plüssmacival némították el a férfit, de itt sajnos nem álltak meg

Nem volt elég a két nőnek, hogy együtt élhetett a mozgásában korlátozott férfi sértettel, hanem odáig jutottak, hogy pénzt, bankkártyát és az áldozat autóját követelték. A vád ellenük: felfegyverkezve, a bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette és más bűncselekmények.

Sike Sándor

Verekedéssel kezdődött minden 2022. július 31-én a Heves megyei településen. Innen már csak egy lépés volt a nő részéről, hogy arcul is ütötte a férfit miközben pénzt követelt tőle. Az ordibálós történetbe hamar beszállt a másik nő is. A felfegyverkezve elkövetett rablást további minősítő tényező is színesíti: az Egri Járási Ügyészség vádiratában rögzíti, hogy a két vádlott és a sértett utóbbi lakóhelyén együtt éltek, ebből következően a 21, és a 30 éves nő számára ismert volt az, hogy a férfi nehezen tud járni.

A rablás minősített esete a felfegyverkezve történt elkövetés
Felfegyverkezve elkövetett rablás a vád, előkészítő ülést tartott a járásbíróság
Forrás: Agria Tv Bt.

 

A felfegyverkezve elkövetett rablás többszörösen minősülő bűntett volt

A nekik otthont adó emberrel szemben a vádlottak nem akármilyen követeléssel álltak elő: pénzét, bankkártyáját akarták, valamint azt, hogy adja nekik a tulajdonában lévő gépjárművet. Ezen "kívánságaikat" azzal nyomatékosították, hogy felváltva rugdosták. A fejét ütötték, lefújták többször is ismeretlen folyadékkal, amitől a sértett elkábult. A nők továbbra is „jól elvoltak”: plüss játékot nyomtak a sértett fejéhez, amit szigetelőszalaggal a szája elé ragasztottak, a nyaka köré tekertek egy fehér pólót, aminek a használatával fojtogatták is a férfit.
A lefújástól kábult sértettnek a vádlottak összekötözték a kezeit, majd a lábát is és az így rögzített ember kezein felületes vágásokat ejtettek, egyikük hasba is szúrta. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.  "A vádlottaknak a sértettet bántalmazó magatartása alkalmas volt arra, hogy a sértettnek 8 napon túl gyógyuló sérülései keletkezzenek." – rögzíti az orvosszakértői vélemény alapján a vádirat.

Az előkészítő ülésen ítélet nem született, mert az elsőrendű vádlott – lázra hivatkozva – nem jelent meg. Számára újabb előkészítő ülést tartanak majd november harmadikán – tudtuk meg Hoszné dr. Nagy Tímeától, az Egri Törvényszék sajtószóvivőjétől. Ott volt viszont a másodrendű terhelt. Őt bv-őrök hozták. Azért került a nő börtönbe, mert korábban – lábbilincs viselése mellett – házi őrizetben tartották, ám az eszközt hagyta lemerülni. A lábbilincs lemerülés fogolyszökésnek minősül, ezért őt letartóztatták és most a börtönből hozták. Érdekessége volt az előkészítő ülésnek, hogy a vádlott először mindent elismert, majd az ügyvéd tanácsára kijelentette: nem ezt akarta mondani, úgyhogy ragaszkodik hozzá, hogy legyen tárgyalás.

 

 

