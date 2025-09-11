Festékhígítóval locsolta le, majd felgyújtotta feleségét egy férfi Egerben

A Heves Megyei Főügyészség vádiratából kiderül, hogy 1998. augusztus 5-én délelőtt a megvádolt egri férfi a nejével együtt kóstolgatta az egri fakocsmában a szeszes italokat. Miután hazatértek, nagy veszekedés támadt közöttük. A férj azon dühöngött, hogy még senki sem főzte be a korábban megvásárolt barackot. Mérgében kisétált a konyhába, és hozzálátott a gyümölcs kimagozásához. Folytatni azonban nem tudta a befőzési műveletet, mert fogalma sem volt arról, hogy mennyi cukrot kell ilyenkor felhasználni. A férfinél ekkor elpattant valami.

Az egri férfi felgyújtotta feleségét. Az asszony sajnálatos módon nem élte túl az égési sérüléseket.

A felesége pedig közben a nagyszobában alsóneműre vetkőzött, és a vetetlen ágyra ült. A férj ezt nem helyeselte, sőt, bosszantotta, hogy a neje nem segít, ezért újra perlekedni kezdtek. V. Róbert az összetűzés hevében bement a fürdőszobába, onnan kihozott egy üvegbe töltött két deciliternyi festékhígítót. Vita közben a paplanon ücsörgő asszony felé löttyintette a gyúlékony anyagot, ami az ágyneműre, s a nő jobb karjára és hátára ömlött. Ezután a férfi öngyújtóval lángra lobbantotta a paplan felé eső végét. A felcsapó lángok belekaptak a nő alsó ruházatába, s V.-né súlyos égési sérüléseket szenvedett.

A váddokumentum megfogalmazása szerint a férj nem sietett a neje segítségére, inkább visszament inni az italboltba. A tűz következtében a nő testfelszínének 30-35 százalékán keletkeztek másodfokú égési sebek. A hátán a bőre feketén elszíneződött.

A vízzel teli kádban próbálta később hűteni a hátát, az ura csak ekkor kérte a szomszédokat, hogy hívják a mentőket. Végül a sértett meghalt a fájdalom és a folyadékvesztés miatt kialakult sokk következtében.

A Heves Megyei Főügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolta meg V. Róbertet.

