Nem is sejtették a hatvani kutakon, ki megy be hozzájuk tankolni – csak a méreg maradt utána

A Hatvani Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás vétség miatt folytatott eljárást egy 33 éves jászfényszarui lakos ellen, aki 2023. december 12. és 2024. január 5. között több hatvani, illetve környéki benzinkúton is megtankolta a kocsiját, majd fizetés nélkül elhajtott, továbbá egy gyöngyösi üzletből is lopott – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A férfi fizetés nélkül tankolt, de lebukott, a rendőrök elkapták.

A hatvani nyomozók befejezték az ügy vizsgálatát egy jászfényszarui lakos ellen.

A rendőrök az eljárás során azonosították az elkövetőt, akit kihallgattak.

A nyomozó hatóság az eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat a napokban továbbította az ügyészségnek.

