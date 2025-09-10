szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lopás

21 perce

Nem is sejtették a hatvani kutakon, ki megy be hozzájuk tankolni – csak a méreg maradt utána

Címkék#benzinkút#Eger#jászfényszarui#fizetés nélkül távozott

Több alkalommal tankolt fizetés nélkül a benzinkutakon, sőt egy gyöngyösi üzletből is lopott az a 33 éves jászfényszarui lakos. Az ügy iratai már az ügyészségnél vannak.

Heol.hu

A Hatvani Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás vétség miatt folytatott eljárást egy 33 éves jászfényszarui lakos ellen, aki 2023. december 12. és 2024. január 5. között több hatvani, illetve környéki benzinkúton is megtankolta a kocsiját, majd fizetés nélkül elhajtott, továbbá egy gyöngyösi üzletből is lopott – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. 

A férfi fizetés nélkül tankolt, de lebukott, a rendőrök elkapták.
A férfi fizetés nélkül tankolt, de lebukott, a rendőrök elkapták.
Forrás: Hegedűs Márta / MW

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A hatvani nyomozók befejezték az ügy vizsgálatát egy jászfényszarui lakos ellen.  

A rendőrök az eljárás során azonosították az elkövetőt, akit kihallgattak.

A nyomozó hatóság az eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat a napokban továbbította az ügyészségnek.

Hónapokkal ezelőtt egy hasonló esetről is írtunk

Ahogy korábban beszámoltunk róla, egy nőt raboltak ki fényes nappal Egerben a Szvorényi utcában

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu