21 perce
Nem is sejtették a hatvani kutakon, ki megy be hozzájuk tankolni – csak a méreg maradt utána
Több alkalommal tankolt fizetés nélkül a benzinkutakon, sőt egy gyöngyösi üzletből is lopott az a 33 éves jászfényszarui lakos. Az ügy iratai már az ügyészségnél vannak.
A Hatvani Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás vétség miatt folytatott eljárást egy 33 éves jászfényszarui lakos ellen, aki 2023. december 12. és 2024. január 5. között több hatvani, illetve környéki benzinkúton is megtankolta a kocsiját, majd fizetés nélkül elhajtott, továbbá egy gyöngyösi üzletből is lopott – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A hatvani nyomozók befejezték az ügy vizsgálatát egy jászfényszarui lakos ellen.
A rendőrök az eljárás során azonosították az elkövetőt, akit kihallgattak.
A nyomozó hatóság az eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat a napokban továbbította az ügyészségnek.
Hónapokkal ezelőtt egy hasonló esetről is írtunk:
Benzint lopott az M3-ason, amikor megérkeztek a rendőrök – senki nem számított arra, ami ezután jött
Ahogy korábban beszámoltunk róla, egy nőt raboltak ki fényes nappal Egerben a Szvorényi utcában:
Fényes nappal fosztották ki a nagymamát az egri utcán – szinte mindene odalett
Tényleg itt van Heves megye Bermuda-háromszöge? Törni járnak ide az autók, közel a halál a helyiek szerint
„Köszönjük a sok bíztatást” – bezárt a legendás egri vendéglátóhely, most végleg elbúcsúztak