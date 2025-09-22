szeptember 22., hétfő

Fotókon a 33-as főúton történt baleset

Hétfő délután felborult egy autó a 33-as főúton. A baleset helyszínére a füzesabonyi tűzoltók vonultak.

Heol.hu
Forrás: Bóta Zoltán / Heol.hu

Korábban megírtuk, hogy felborult egy személyautó a 33-as főút Poroszló és Besenyőtelek közötti szakaszán, a 12-es és 13-as kilométerszelvény között. A baleset helyszínén a műszaki mentést a füzesabonyi hivatásos tűzoltók végezték. 

Az autó az árokban kötött ki
Forrás: Bóta Zoltán / Heol.hu

 

Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kérésünkre elmondta, hogy a baleset során nem történt személyi sérülés, csak anyagi kár keletkezett.

Hétfőn nem ez az első baleset a 33-as főúton, korábban egy gépkocsi és egy utánfutó ütközött össze az 50-es és 51-es kilométerszelvény között.

 

