Helyi kék hírek

3 órája

Fotókon a roncsok és a törmelék, ezért rohant egymásba 4 autó a 3-as főúton

Csütörtök reggel négy jármű ütközött össze a 3-as főúton, Szomolya közelében. A baleset helyszínén a rendőrök irányítják a forgalmat.

Négy autó karambolozott a 3-as főúton

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Mint azt már megírtuk, baleset történt csütörtök reggel a 3-as főút 139-es kilométerénél. A helyszínről munkatársunk annyit közölt, hogy a Szomolya felől érkező autó nem adott elsőbbséget a 3-as úton közlekedő járműnek, amivel összeütközött.

A mögötte haladó két autó megpróbálta elkerülni az ütközést de már nem tudták elkerülni a balesetet. Négyen könnyebben megsérültek, a forgalmat rendőrök irányítják.

Fotók: Huszár Márk / Heol.hu

Korábban a balesetről ITT számoltunk be.

A baleset helyszínéről videó is készült:

