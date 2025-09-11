3 órája
Fotókon a roncsok és a törmelék, ezért rohant egymásba 4 autó a 3-as főúton
Csütörtök reggel négy jármű ütközött össze a 3-as főúton, Szomolya közelében. A baleset helyszínén a rendőrök irányítják a forgalmat.
Négy autó karambolozott a 3-as főúton
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu
Mint azt már megírtuk, baleset történt csütörtök reggel a 3-as főút 139-es kilométerénél. A helyszínről munkatársunk annyit közölt, hogy a Szomolya felől érkező autó nem adott elsőbbséget a 3-as úton közlekedő járműnek, amivel összeütközött.
A mögötte haladó két autó megpróbálta elkerülni az ütközést de már nem tudták elkerülni a balesetet. Négyen könnyebben megsérültek, a forgalmat rendőrök irányítják.
Korábban a balesetről ITT számoltunk be.
A baleset helyszínéről videó is készült: