Fotókon a roncsok és a törmelék, ezért rohant egymásba 4 autó a 3-as főúton

Mint azt már megírtuk, baleset történt csütörtök reggel a 3-as főút 139-es kilométerénél. A helyszínről munkatársunk annyit közölt, hogy a Szomolya felől érkező autó nem adott elsőbbséget a 3-as úton közlekedő járműnek, amivel összeütközött.

A mögötte haladó két autó megpróbálta elkerülni az ütközést de már nem tudták elkerülni a balesetet. Négyen könnyebben megsérültek, a forgalmat rendőrök irányítják.

