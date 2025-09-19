szeptember 19., péntek

Hírlevél
1 órája

Így járhatsz, ha nem nézeted meg a kéményed

Címkék#fűtés#szezon#katasztrófavédelem

A fűtési szezon közeledtével érdemes szakembert hívni a fűtőeszközünkhöz. A biztonságos fűtésre készít fel a katasztrófavédelem.

Heol.hu

Szeptember elteltével lassan közeleg a fűtési szezon. Ahhoz, hogy időben észrevegyük az esetleges meghibásodásokat, érdemes próbafűtést csinálni a hidegebb időjárás beállta előtt - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Hasznos tanácsok a biztonságos fűtéshez
Forrás: Baon.hu

Mint írják, a biztonság érdekében a fűtési szezon előtt célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközünket és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményünket. A fűtőeszközök hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, meghibásodásuk lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezéshez is vezethetnek. 

Fontos, hogy fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes ellenőriztetni. A kéményt gázzal működő fűtési rendszer esetén kétévente, fával vagy más szilárd tüzelővel működő berendezések esetén évente egyszer érdemes kéményseprővel megnézetni - tanácsolják.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A várakozási idő megnövekedhet az ingyenes kéményellenőrzésre a fűtési szezon közeledtével, azt azonban a fűtési szezon alatt is el lehet végeztetni. 

Ha valaki évek óta nem használt fűtőeszközt és kéményt szeretne beüzemelni, különösen fontos, hogy használat előtt nézesse meg a fűtőeszközt szakemberrel, a kéményt pedig kéményseprővel.

A társasházakhoz automatikusan mennek a kéményseprők, a családi házakban élőknek azonban időpontot kell egyeztetniük az ingyenes ellenőrzésre. Telefonon a 1818-as számot kell hívni, a telefonos menüben pedig az 1, 1, 9, majd 1-es gombot kell megnyomni. Neten a https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ oldalon, az online ügyintézés, időpontfoglalás linken lehet időpontot foglalni.

A kémény és a fűtőeszköz biztonságos állapotára nem elég, az éghető anyagok tárolására is figyelni kell. A tűzifát ne a kazánházban, illetve ne abban a helyiségben tároljuk, ahol a fűtőeszköz található és csak annyi tűzifát érdemes a kandallóval, kályhával vagy kazánnal egy helyiségben tartani, amennyi néhány órára elegendő. Ezt a famennyiséget is a fűtőeszköztől biztonságos távolságra kell elhelyezni - írják.

A tüzelőberendezés elé szikrafogót, fém parázsfelfogó tálcát érdemes helyezni, így egy esetlegesen kipattanó szikra sem okoz tüzet. A hamut fém edénybe helyezzük, és csak teljesen kihűlt állapotban dobjuk ki. 

Érdemes a tüzelőanyag megválasztásánál is körültekintően eljárni: 

  • ne fűtsünk hulladékkal, nedves, festett, lakkozott, kezelt fával. 
  • ha nedves fával gyújtunk be, a tűz alacsonyabb hőfokon ég, több korom, kátrány és vízgőz szabadul fel, amely lerakódik a kéményben, leszűkíti a kémény belső átmérőjét és gátolja a füstgáz távozását. A kémény belső falára lerakódott korom és kátrányréteg előbb-utóbb meggyulladhat. 

Országosan évente átlagosan 800 kéménytűz keletkezik, az esetek közül csaknem 40 kéménytűz Heves vármegyében történt. Vármegyénkben jellemzően minden hetedik lakástűz a kéményből indul ki. 

A nyílt lánggal működő tüzelőberendezések környezetébe célszerű szén-monoxid-érzékelőt, emellett legalább a nappaliba füstérzékelőt elhelyezni, amely tűz esetén azonnal jelez, amikor még van idő cselekedni.

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
