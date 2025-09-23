Halálos gázolás történt Hevesben + fotók

Világítás és láthatósági mellény nélkül közlekedett az a 60 év körüli kerékpáros, akit egy autó gázolt el a 3209. számú úton Tarnaszentmiklós közelében hétfő este. A kerékpáros olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette – számolt be a halálos balesetről az Agria Tv Bt.

Halálos gázolás történt Tarnaszentmiklóson.

Forrás: Facebook/Agria Tv Bt.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!