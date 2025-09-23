szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

2 órája

Halálos gázolás történt Hevesben + fotók

Címkék#halálos baleset#kerékpáros#balesetek#Tarnaszentmiklós

Tragikus baleset történt hétfő este a 3209-es úton, ahol egy autó sodort el egy idős biciklistát. A kerékpáros a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Világítás és láthatósági mellény nélkül közlekedett az a 60 év körüli kerékpáros, akit egy autó gázolt el a 3209. számú úton Tarnaszentmiklós közelében hétfő este. A kerékpáros olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette – számolt be a halálos balesetről az Agria Tv Bt.

Halálos gázolás történt Tarnaszentmiklóson.
Halálos gázolás történt Tarnaszentmiklóson.
Forrás:  Facebook/Agria Tv Bt.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Halálos gázolás történt Tarnaszentmiklós közelében

Fotók: Ládi Lászó/Agria Tv Bt.

Ez is érdekelhet:

Vége a rémálomnak a mátrai utakon? Így változott motoros balesetek száma:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu