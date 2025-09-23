Tragédia
2 órája
Halálos gázolás történt Hevesben + fotók
Tragikus baleset történt hétfő este a 3209-es úton, ahol egy autó sodort el egy idős biciklistát. A kerékpáros a helyszínen belehalt sérüléseibe.
Világítás és láthatósági mellény nélkül közlekedett az a 60 év körüli kerékpáros, akit egy autó gázolt el a 3209. számú úton Tarnaszentmiklós közelében hétfő este. A kerékpáros olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette – számolt be a halálos balesetről az Agria Tv Bt.
Halálos gázolás történt Tarnaszentmiklós közelébenFotók: Ládi Lászó/Agria Tv Bt.
