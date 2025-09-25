szeptember 25., csütörtök

Centiken múlt az élet: videón a teherautó, amelyik elsodorta a gyalogost az egri Tesconál

Eger egyik bevásárlóközpontjának parkolójában januárban egy teherautós figyelmetlen tolatása súlyos balesetet okozott: a hátramenetben lévő jármű elütött egy gyalogost, aki súlyos sérülést szenvedett. Az ügyészség közvetítői eljárást kezdeményezett a férfi ellen.

A férfi teherautóval tolatott 2025 januárjában Eger egyik bevásárlóközpontjának parkolójában. A sértett a parkolón áthaladva a közeli buszmegállóba igyekezett a hátramenetet végző autó mögött. Az autó vezetője a hátrafelé történő elindulása során figyelmetlen volt, így nem vette észre a mögötte szabályosan közlekedő gyalogost, akit a manőver közben a tehergépkocsival elsodort – számolt be a gázolásról Dr. Kenézi Diána, az Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.

Gázolás történt az egyik egri bevásárlóközpont parkolójában.
Forrás: Egri Járási Ügyészség

A sértett az ütközést követően a földre esett és nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett el. Ahogy januárban beszámoltunk róla, a gázoló segítségnyújtás nélkül elhajtott a baleset után

A közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult ügyben az Egri Járási Ügyészség az eljárás felfüggesztéséről határozott közvetítői eljárás lefolytatása céljából a bűncselekmény elkövetését beismerő férfival szemben. 

Az ügyészség abban az esetben határoz így, ha a felek a közvetítői eljárás lefolytatását indítványozzák, továbbá feltehető, hogy a felek között jóvátételi megállapodás jön létre. A közvetítői eljárás lefolytatására a Heves Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztályának van hatásköre és illetékessége. 

A felvételen a tolatás látható, amit az utcában található biztonsági kamera rögzített:

Tragikus baleset történt hétfő este a 3209-es úton, ahol egy autó sodort el egy idős biciklistát, aki életét vesztette:

 

