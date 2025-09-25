49 perce
Centiken múlt az élet: videón a teherautó, amelyik elsodorta a gyalogost az egri Tesconál
Eger egyik bevásárlóközpontjának parkolójában januárban egy teherautós figyelmetlen tolatása súlyos balesetet okozott: a hátramenetben lévő jármű elütött egy gyalogost, aki súlyos sérülést szenvedett. Az ügyészség közvetítői eljárást kezdeményezett a férfi ellen.
A férfi teherautóval tolatott 2025 januárjában Eger egyik bevásárlóközpontjának parkolójában. A sértett a parkolón áthaladva a közeli buszmegállóba igyekezett a hátramenetet végző autó mögött. Az autó vezetője a hátrafelé történő elindulása során figyelmetlen volt, így nem vette észre a mögötte szabályosan közlekedő gyalogost, akit a manőver közben a tehergépkocsival elsodort – számolt be a gázolásról Dr. Kenézi Diána, az Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A sértett az ütközést követően a földre esett és nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett el. Ahogy januárban beszámoltunk róla, a gázoló segítségnyújtás nélkül elhajtott a baleset után:
Rendőrautók lepték el a Tesco parkolóját, mutatjuk mi történt
A közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult ügyben az Egri Járási Ügyészség az eljárás felfüggesztéséről határozott közvetítői eljárás lefolytatása céljából a bűncselekmény elkövetését beismerő férfival szemben.
Az ügyészség abban az esetben határoz így, ha a felek a közvetítői eljárás lefolytatását indítványozzák, továbbá feltehető, hogy a felek között jóvátételi megállapodás jön létre. A közvetítői eljárás lefolytatására a Heves Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztályának van hatásköre és illetékessége.
A felvételen a tolatás látható, amit az utcában található biztonsági kamera rögzített:
Tragikus baleset történt hétfő este a 3209-es úton, ahol egy autó sodort el egy idős biciklistát, aki életét vesztette:
Halálos gázolás történt Hevesben + fotókA rossz látási körülmények és a hiányzó biztonsági felszerelés is közrejátszhatott a balesetben.
Világsztárt találtak az egri macskakávézóban, fotón a nézés, amit csak ő tud!
Felborult egy autó éjszaka Andornaktályán, mentők is érkeztek
Tragikusan fiatalon hunyt el a gyöngyösi általános iskolai tanító