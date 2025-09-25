Centiken múlt az élet: videón a teherautó, amelyik elsodorta a gyalogost az egri Tesconál

A férfi teherautóval tolatott 2025 januárjában Eger egyik bevásárlóközpontjának parkolójában. A sértett a parkolón áthaladva a közeli buszmegállóba igyekezett a hátramenetet végző autó mögött. Az autó vezetője a hátrafelé történő elindulása során figyelmetlen volt, így nem vette észre a mögötte szabályosan közlekedő gyalogost, akit a manőver közben a tehergépkocsival elsodort – számolt be a gázolásról Dr. Kenézi Diána, az Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.

Gázolás történt az egyik egri bevásárlóközpont parkolójában.

A sértett az ütközést követően a földre esett és nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett el. Ahogy januárban beszámoltunk róla, a gázoló segítségnyújtás nélkül elhajtott a baleset után: