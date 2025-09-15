szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Biztonság Hete

1 órája

Gyerekek figyelmét hívják fel a biztonságos közlekedésre

Címkék#gyerek#biztonság#Heves Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság

A 300 gyermek KRESZ elméleti, kerékpáros ügyességi és gyakorlati feladatokon keresztül bővítheti, fejlesztheti közlekedési tudását.

Heol.hu

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Magyar Biztosítók Szövetsége országos jelleggel szeptember 15-21. között ismételten megrendezi a Biztonság Hete elnevezésű programsorozatát – írja a Heves vármegyei rendőrség közösségi oldalán. A program alapvető célja, hogy minél több gyermek és felnőtt közlekedő figyelmét felhívjuk a biztonságos közlekedés fontosságára, ezzel is elősegítve a balesetek megelőzését, a közlekedésbiztonság céljainak megvalósulását.

Biztonság hete ügyességi vetélkedő Egerben, az Érsekkertben Archív fotó: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

A korábbi éveknek megfelelően a Heves Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság idén szeptember 17-én Egerben, a Tittel Pál úti KRESZ parkban egy közlekedésbiztonsági napot szervez a meghívott környékbeli óvodások és általános iskolások részére. A 300 gyermek KRESZ elméleti, kerékpáros ügyességi és gyakorlati feladatokon keresztül bővítheti, fejlesztheti közlekedési tudását.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Fentiek mellett ezen a héten vármegyénkben fokozott közúti ellenőrzések végrehajtását tervezzük, melynek során alapvetően a biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer és a bukósisak használatának ellenőrzésére fókuszálunk. A programsorozat keretében a közösségi oldalunkon napi szinten jelenünk meg a passzív biztonsági eszközök használatával kapcsolatos figyelemfelhívó anyagokkal – teszik hozzá.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu