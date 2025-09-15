Gyerekek figyelmét hívják fel a biztonságos közlekedésre

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Magyar Biztosítók Szövetsége országos jelleggel szeptember 15-21. között ismételten megrendezi a Biztonság Hete elnevezésű programsorozatát – írja a Heves vármegyei rendőrség közösségi oldalán. A program alapvető célja, hogy minél több gyermek és felnőtt közlekedő figyelmét felhívjuk a biztonságos közlekedés fontosságára, ezzel is elősegítve a balesetek megelőzését, a közlekedésbiztonság céljainak megvalósulását.

Biztonság hete ügyességi vetélkedő Egerben, az Érsekkertben Archív fotó: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

A korábbi éveknek megfelelően a Heves Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság idén szeptember 17-én Egerben, a Tittel Pál úti KRESZ parkban egy közlekedésbiztonsági napot szervez a meghívott környékbeli óvodások és általános iskolások részére. A 300 gyermek KRESZ elméleti, kerékpáros ügyességi és gyakorlati feladatokon keresztül bővítheti, fejlesztheti közlekedési tudását.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Fentiek mellett ezen a héten vármegyénkben fokozott közúti ellenőrzések végrehajtását tervezzük, melynek során alapvetően a biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer és a bukósisak használatának ellenőrzésére fókuszálunk. A programsorozat keretében a közösségi oldalunkon napi szinten jelenünk meg a passzív biztonsági eszközök használatával kapcsolatos figyelemfelhívó anyagokkal – teszik hozzá.