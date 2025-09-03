Megrázták Heves vármegyét a gyermekgyilkosságok, a saját apjuk végzett az áldozatokkal

A gyermekgyilkosság az a bűn, amelyet a társadalom a legerősebben ítél meg. A gyermek feltétel nélkül bízik a szüleiben, szereti őket, ragaszkodik hozzájuk akkor is, ha a szülő bántalmazza, nem megfelelően bánik vele. Talán pont ezért vált ki mindenkiből elkeseredést, dühöt, ha arról hallunk, hogy a saját szülője veszi el a gyermek életét.

Gyermekgyilkosság Hevesben is történt

Horváth László országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzése szerint „Aki egy ártatlan életet kiolt, annak életfogytig börtönben a helye!”

Gyermekgyilkosság a nyílt utcán

Régebbi cikkünkben írtunk arról a tragikus esetről, amikor egy apa 2013. december 6-án Füzesabonyban a nyílt utcán leszúrta 6,5 éves fiát. Cikkünk szerint a vádlott élettársi kapcsolatban élt, melyből egy gyermeke született 2007-ben. A terhelt kereső tevékenységet nem folytatott, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, a család megélhetését az élettársa biztosította, aki előbb belföldön, majd 2013 nyarától külföldön végzett prostitúciós tevékenységet, melyből származó jövedelmét rendszeresen hazautalta a vádlottnak, akit így kitartott.