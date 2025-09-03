1 órája
Megrázták Heves vármegyét a gyermekgyilkosságok, a saját apjuk végzett az áldozatokkal
Két kisgyermek lett emberölés áldozata két hét alatt. Augusztusban Nagydorogon kerestek egy eltűnt csecsemőt, de csak a holttestét találták meg. Hétfőn egy miskei kisgyermek tűnt el és lett gyilkosság áldozata. Heves vármegyében is történtek megrázó gyermekgyilkosságok az elmúlt években.
A gyermekgyilkosság az a bűn, amelyet a társadalom a legerősebben ítél meg. A gyermek feltétel nélkül bízik a szüleiben, szereti őket, ragaszkodik hozzájuk akkor is, ha a szülő bántalmazza, nem megfelelően bánik vele. Talán pont ezért vált ki mindenkiből elkeseredést, dühöt, ha arról hallunk, hogy a saját szülője veszi el a gyermek életét.
Horváth László országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzése szerint „Aki egy ártatlan életet kiolt, annak életfogytig börtönben a helye!”
Gyermekgyilkosság a nyílt utcán
Régebbi cikkünkben írtunk arról a tragikus esetről, amikor egy apa 2013. december 6-án Füzesabonyban a nyílt utcán leszúrta 6,5 éves fiát. Cikkünk szerint a vádlott élettársi kapcsolatban élt, melyből egy gyermeke született 2007-ben. A terhelt kereső tevékenységet nem folytatott, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, a család megélhetését az élettársa biztosította, aki előbb belföldön, majd 2013 nyarától külföldön végzett prostitúciós tevékenységet, melyből származó jövedelmét rendszeresen hazautalta a vádlottnak, akit így kitartott.
Az apa rendszeresen fogyasztott tudatmódosító szereket, az említett napon is vénásan adott be magának kristályt. A szertől üldöztetéses téveszméi támadtak, azt képzelte, meg akarják támadni és el akarják venni tőle a gyermeket. Ezért este hét óra körül a gyermekkel együtt a Füzesabonyi Rendőrkapitánysághoz ment, ahol segítséget kért, ahol segítséget ígértek neki. A férfi ezután a kapitányság elektromos nagykapuján járkált ki-be, és amikor a szerkezetben hiba lépett fel, igazoltatni akarták, mire távozni akart, de a rendőr visszatartotta. Erre a férfi a ruhájából elővett egy 15 centi pengehosszúságú kést, gyermekét magához szorította, és közölte: ha nem hagyják szabadon elmenni, végez magával és a gyermekkel is. A rendőr polgárőr társával követni kezdte a vádlottat, akit a Baross Gábor u. 1–8. szám előtt közrefogtak.
A férfi, aki ekkor a gyermeket maga mellett tartotta, „elhatároztam magam, megölöm a gyerekedet” felkiáltással elölről hátrafelé tartó hirtelen mozdulattal, nagy erővel hasba szúrta gyermekét.
A szúrás, amely áthatolt a kisfiú testén, súlyos, az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket okozott, s a gyermek – kivérzéses sokk miatt – a helyszínen életét vesztette. Ezt követően a vádlott a helyszínről elfutott, ám néhány méter megtétele után önmagát kétszer mellkason, egyszer pedig hasba szúrta, így életveszélyes sérüléseket szenvedett.
Korábbi cikkünkből kiderült, hogy az ítélethozatalkor a bíró elmondta: a vádlott nem kórós elmeállapotú, de személyiségzavaros. A cselekmény elkövetésének időpontjában a központi idegrendszerre ható szer hatása alatt állt, az attól kialakult paranoid állapota azonban – az önhiba folytán – a beszámítási képességét kizáró vagy korlátozó tényezőként nem vehető figyelembe.
Az aszódi gyermekgyilkosság vámosgyörki áldozatai
2022 májusában írtunk arról, hogy állampolgári bejelentés alapján érkeztek járőrök 2022. május 26-án 20 óra 50 perc körül egy aszódi társasház egyik lakásához, ahol két holttestet találtak. Egy 14 éves lány az egyik, egy 16 éves lány a másik hálószoba ágyában feküdt. Cikkünkben írtuk, hogy az apa baltával végzett velük már az első éjszaka, amikor megérkeztek hozzá láthatásra Vámosgyörkről. A gyerekek 6 napja halottak voltak, amikor a rendőrök megérkeztek. Az apa a kivégzés után Adácsra ment, ahol a vonat elé ugrott.
