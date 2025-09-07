szeptember 7., vasárnap

Gyilkos bujkál Gyöngyösön? A rendőrség máig nem találta meg az elkövetőt!

A rendőrség továbbra is keresi a szemtanúkat, akik a karácsony előtti napokban Gyöngyösön, a TAMI üzletház környékén jártak. Az ügy egy máig megoldatlan gyilkosság miatt került ismét a figyelem középpontjába.

A karácsony előtti gyilkosság megrázta a gyöngyösi közösséget. A rendőrség továbbra is várja a szemtanúk jelentkezését. Kilenc hónap után sem tudni sokkal többet az esetről – így írt a Heves Megyei Hírlap 1998. október 4-i, vasárnap reggeli kiadása a történtekről. 

Gyilkosság ügyében nyomoz a rendőrség Gyöngyösön
– A legnagyobb gond – magyarázta dr. Szemerszki János rendőr őrnagy, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályvezetője –, hogy a tanúkutatás nem járt eredménnyel. Azok jelentkezését várjuk, akik a megjelölt időben Gyöngyösön a TAMI üzletház parkolójában megfordultak. Több száz ember is számításba jöhet, hiszen karácsony előtti nagybevásárlás volt, igen nagy forgalom. 

– A főkapitány úr fél-fél millió forintot ajánlott fel e bűntény és a tavaly húsvéti, szintén N. A. ellen megkísérelt emberölés okán az érdemi információt nyújtónak. Ám olybá tűnik, mintha félnének az emberek.
A hivatalos, illetve magánközlések szerint az áldozat büntetlen előéletű, köztiszteletnek örvendő kereskedő volt. Ám valakiknek az útjában lehetett. Az előző év húsvétvasárnapján a háza előtt lőttek rá, súlyos sérüléseket okozva. Idén karácsony előtt hat nappal támadója már semmit sem bízott a véletlenre. Ismereteink szerint a két alkalommal elsütött kézifegyver nagy valószínűséggel egyforma űrméretű volt. A nyomozók azokat az indítékokat keresték, amelyek alapján kideríthető, kiknek és miért állt érdekében N. A. halála. A gyilkosság után a család nem mindig szólt elismerően a rendőrség munkájáról – ám ez nem befolyásolta a nyomozást. 
– Az eddigi sikertelenség ismeretében van ok a bizakodásra, hogy előkerül a b­érgyilkos? – szólt a kérdés.  A válasz: igen, de ez e­gyelőre nem publikus. Tény: a máig nem ismert az elkövető személye. 
 

 

 

