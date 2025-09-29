szeptember 29., hétfő

Drogprevenció

Gyöngyös közepén tört ki a tánc – nem akármilyen üzenettel + videó

Címkék#flashmob#heves vármegyei rendőr-főkapitányság#tánc#kábítószer#drogprevenció

Egy szokatlan, látványos flashmobbal lepték meg a járókelőket Gyöngyösön: a rendőrség RedP akciója keretében ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a kábítószer sosem megoldás.

Korábban megírtuk, hogy a rendőrség nagyszabású akciót indított RedP néven, mellyel a drogprevenciót szeretné hangsúlyosabbá tenni az ország oktatási intézményeiben.

Flashmob Gyöngyösön
Forrás: Heves vármegyei rendőrség/Facebook

A Hatvani Tankerület közreműködésével a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának drogprevenciós szakemberei újabb flashmobbal hívták fel a figyelmet kábítószer-fogyasztás veszélyeire Gyöngyösön, melyről videót is megosztottak: 

 

 

