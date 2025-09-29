Drogprevenció
39 perce
Gyöngyös közepén tört ki a tánc – nem akármilyen üzenettel + videó
Egy szokatlan, látványos flashmobbal lepték meg a járókelőket Gyöngyösön: a rendőrség RedP akciója keretében ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a kábítószer sosem megoldás.
Korábban megírtuk, hogy a rendőrség nagyszabású akciót indított RedP néven, mellyel a drogprevenciót szeretné hangsúlyosabbá tenni az ország oktatási intézményeiben.
19 órája
Mondj nemet a drogokra! – iskolai prevenciós programot indított a rendőrség a fiatalok drogmentes jövőjéért
A Hatvani Tankerület közreműködésével a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának drogprevenciós szakemberei újabb flashmobbal hívták fel a figyelmet kábítószer-fogyasztás veszélyeire Gyöngyösön, melyről videót is megosztottak:
Tegnap, 7:31
Drámai fordulat – Hevesben havazás várható, mutatjuk mikor ér ide
2025.09.27. 18:39
Halálos gázolás: Egerbe tartó vonatnál történt tragédia + helyszíni fotó
