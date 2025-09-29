Drogprevenció 39 perce

Gyöngyös közepén tört ki a tánc – nem akármilyen üzenettel + videó

Egy szokatlan, látványos flashmobbal lepték meg a járókelőket Gyöngyösön: a rendőrség RedP akciója keretében ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a kábítószer sosem megoldás.

Korábban megírtuk, hogy a rendőrség nagyszabású akciót indított RedP néven, mellyel a drogprevenciót szeretné hangsúlyosabbá tenni az ország oktatási intézményeiben. Flashmob Gyöngyösön

Forrás: Heves vármegyei rendőrség/Facebook A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Hatvani Tankerület közreműködésével a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának drogprevenciós szakemberei újabb flashmobbal hívták fel a figyelmet kábítószer-fogyasztás veszélyeire Gyöngyösön, melyről videót is megosztottak:

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!