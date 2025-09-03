szeptember 3., szerda

Gyorshajtás

2 órája

Zsebbe nyúlós gyorshajtási rekord Egerben, csoda, hogy lekövette a traffipax – videóval

Egerben valaki úgy döntött, hogy a sebességhatár betartása unalmas – és egy órán belül négyszer is bizonyította, mennyire képtelen megállni. Most több százezer forintot fizethet a sofőr gyorshajtásért.

Heol.hu

Különös esetre figyeltek fel kedden Egerben: egy autós mindössze egyetlen óra leforgása alatt négyszer is áthajtott a Vécseyvölgy utcai trafibox előtt – minden alkalommal túllépve a megengedett sebességet. A sofőr ezzel összesen 240 ezer forintos bírságra számíthat – közölte a Heves Vármegyei Rendőrség, Facebook-oldalán. A gyorshajtás miatt a sofőr most több százezer forintot fizethet

A sofőr gyorshajtás miatt 240 ezer forintos bírságra számíthat
Forrás: Heves vármegyei rendőrség / Facebook

A gyorshajtás miatt a sofőr több százezer forintot fizethet

A hatóság kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy a tanévkezdés időszakában a közlekedési viszonyok megváltoznak: a reggeli és délutáni órákban megnövekedett gyalogosforgalomra, különösen iskolák környékén kell számítani.

A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel, a szabályokat – különösen a sebességhatárokat – betartva közlekedjenek.

 

 

