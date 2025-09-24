A tűzoltókra is szükség volt a 3-as úti halálos baleset mentésekor

A Tények is beszámolt a detki halálos balesetről, kiderült a másik utas milyen sérüléseket szenvedett. Egy nő könnyebben sérült, zúzódások, horzsolások miatt szorult orvosi ellátásra.

Autó motorterében keletkezett tűz kedd délután a 3104-es út 27-es kilométerénél, Tura határában. A hatvani hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat, a tűzben senki nem sérült meg.

Kedd délután és este az Agria Speciális Mentők önkéntesei három műszaki mentésnél segítették a hivatásos egységek munkáját.

Szerdán röviddel éjfél után egy kamion kidöntött egy kandelábert Hatvanban, a Robert Bosch úton. A város hivatásos tűzoltói az úttestről eltávolították a lámpatartó állványt, majd biztosították a helyszínt. Az eset során nem történt személyi sérülés.