A tűzoltókra is szükség volt a 3-as úti halálos baleset mentésekor
Szarvassal ütközött majd az árokba hajtott egy autó kedden hajnalban. Az esethez a Heves vármegyei katasztrófavédők is vonultak. Tragédia történt, a halálos balesetről a Tények is beszámolt.
Kedden és szerda hajnalban 6 alkalommal avatkoztak be a Heves vármegyei tűzoltók. Autótűz volt Tura határában, emellett öt műszaki mentést is elláttak a három hivatásos és három önkéntes tűzoltóegység tagjai. A tűzoltókat kedden hajnalban egy halálos balesethez is riasztották - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Vaddal ütközött, majd az árokba hajtott egy autó kedd hajnalban a 3-as főút 101-es kilométerénél, Detk közelében. A járművet a gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították. A balesetben egy ember életét vesztette.
A Tények is beszámolt a detki halálos balesetről, kiderült a másik utas milyen sérüléseket szenvedett. Egy nő könnyebben sérült, zúzódások, horzsolások miatt szorult orvosi ellátásra.
Autó motorterében keletkezett tűz kedd délután a 3104-es út 27-es kilométerénél, Tura határában. A hatvani hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat, a tűzben senki nem sérült meg.
Kedd délután és este az Agria Speciális Mentők önkéntesei három műszaki mentésnél segítették a hivatásos egységek munkáját.
Szerdán röviddel éjfél után egy kamion kidöntött egy kandelábert Hatvanban, a Robert Bosch úton. A város hivatásos tűzoltói az úttestről eltávolították a lámpatartó állványt, majd biztosították a helyszínt. Az eset során nem történt személyi sérülés.
