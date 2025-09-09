Tényleg itt van Heves megye Bermuda-háromszöge? Törni járnak ide az autók, közel a halál a helyiek szerint

Augusztusban úgy szenvedett balesetet egy autós, hogy a kocsija tetején landolt, a polgármesteri hivatal épületéig repült. Mint megírtuk, a baleset a Kossuth Lajos utca és az Erzsébet tér kereszteződésében történt. A környéken élők fékcsikorgást és ütközés hangját hallották, ezután az egész környéken elment az áram - egészen reggelig. A helyiek nem tudták mi történt pontosan, de híre ment, hogy újabb baleset történt. Elmondásuk szerint a 21-es út és Apc között húzódó hosszú, egyenes szakaszon sok autós jóval gyorsabban hajt a megengedettnél, ami rendszeresen veszélyes helyzeteket okoz. Szinte minden hónapban történik itt kisebb-nagyobb baleset, a környéken élők szerint ez egy baleseti gócpont. Egy helyi nő elmondta, hogy az egyenesben száguldoznak az autósok, s volt olyan, hogy a kocsi egy épület gázcsonkjától karnyújtásnyira állt meg - nagyjából ennyin múlott, hogy nem történt tragédia. Attól tartanak, hogy halálos baleset lesz a vége.

Az augusztusi apci nem halálos baleset volt, de a helyiek félnek, hogy rossz vége lesz előbb-utóbb a száguldozásnak Fotó: Beküldött

Érdeklődtünk a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál arról, hogy a környező településekhez képest mennyi baleset történik Apcon és arról, hogy érkezett-e jelzés arról, hogy a helyiek szerint túl sok a baleset.