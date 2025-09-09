szeptember 9., kedd

Halálos balesetek

2 órája

Tényleg itt van Heves megye Bermuda-háromszöge? Törni járnak ide az autók, közel a halál a helyiek szerint

halálos baleset, balesetek, rendőrség

Az augusztusi apci baleset, és az azt megelőzőek miatt a helyiek félnek, hogy előbb-utóbb tragédia történtik. A KSH most egy interaktív térképen tette közzé, hogy hol történtek sérüléssel járó közúti balesetek. Megnéztük, megyénkben hol vannak a gócpontokés hol történt halálos baleset.

Szabadi Martina Laura

Augusztusban úgy szenvedett balesetet egy autós, hogy a kocsija tetején landolt, a polgármesteri hivatal épületéig repült. Mint megírtuk, a baleset a Kossuth Lajos utca és az Erzsébet tér kereszteződésében történt. A környéken élők fékcsikorgást és ütközés hangját hallották, ezután az egész környéken elment az áram - egészen reggelig. A helyiek nem tudták mi történt pontosan, de híre ment, hogy újabb baleset történt. Elmondásuk szerint a 21-es út és Apc között húzódó hosszú, egyenes szakaszon sok autós jóval gyorsabban hajt a megengedettnél, ami rendszeresen veszélyes helyzeteket okoz. Szinte minden hónapban történik itt kisebb-nagyobb baleset, a környéken élők szerint ez egy baleseti gócpont. Egy helyi nő elmondta, hogy az egyenesben száguldoznak az autósok, s volt olyan, hogy a kocsi egy épület gázcsonkjától karnyújtásnyira állt meg - nagyjából ennyin múlott, hogy nem történt tragédia. Attól tartanak, hogy halálos baleset lesz a vége.

Az augusztusi apci nem halálos baleset volt, de a helyiek félnek, hogy rossz vége lesz előbb-utóbb a száguldozásnak Fotó: Beküldött
Az augusztusi apci nem halálos baleset volt, de a helyiek félnek, hogy rossz vége lesz előbb-utóbb a száguldozásnak

 Érdeklődtünk a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál arról, hogy a környező településekhez képest mennyi baleset történik Apcon és arról, hogy érkezett-e jelzés arról, hogy a helyiek szerint túl sok a baleset.

- Apcon tavaly január óta 14 közlekedési baleset történt. A számadatokat tekintve a környező településekhez képest alacsonyabb a baleseti arány. Az Apcot érintő balesetek tekintetében nem érkezett bejelentés a rendőrségre, azonban elmondható, hogy a közúti közlekedési balesetek megelőzése érdekében a rendőrség egyrészt ellenőrzéseket végez, másrészt figyelemfelhívó tevékenységet folytat a különböző médiaterületeken. Ha ilyen probléma merül fel egy adod településen, vagy útszakaszon, akkor a rendőrség egyrészt ellenőrzések számának növelésével, másrészt a hatékonyabb figyelemfelhívó tevekénységgel igyekszik segíteni - közölte a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata.

Vármegyénk útjai vészjóslóan piroslanak Fotó: ksh.hu

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) készített egy látványos összeállítást arról, hogy 2019 és 2024 között hol, és mennyi baleset történt az utakon. A a 2019–2024 közötti időszak személysérüléses közúti közlekedési baleseteinek vizualizációját is elkészítette, az interaktív felület megjeleníti a közlekedésbiztonság hosszú távú trendjeit, a balesetek eloszlását a hét napjai, valamint az év hónapjai és hetei szerint, továbbá a baleseti gócpontokat és a legveszélyesebb útszakaszokat. Megnéztük, hogy a térkép alapján valóban nincs kiemelkedően sok, sérüléssel járó eset a környéken, ugyanakkor ez nem tartalmazza azokat, ahol csak anyagi kár jelentkezett.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Halálos balesetek tucatjai történtek Hevesben

2024-ben Magyarországon 14 ezer 687 személysérüléssel járó közúti közlekedési baleset volt. A legtöbb baleset péntekenként, a legkevesebb vasárnaponként történik. A hétköznapok reggel 7–8, valamint a délután 16–17 óra közötti periódusa számít kockázatosnak. Az év legveszélyesebb hónapja a július. 2024-ben 14 687 balesetből 844-et okoztak ittasan. Ez a szám 2018 óta évről évre folyamatosan csökkent, a visszaesés 2023-ról 2024-re 19 százalék volt, köszönhetően a hatásos rendőri intézkedéseknek. Az ittasan okozott balesetek száma a hétvégéken és a nyári hónapokban megemelkedik.  A térképen jól látszik, hogy Heves vármegyén belül a legtöbb baleset Egerben, Gyöngyösön és Hatvanban történik, emellett pedig az M3-as autópályán, ott tavaly nagyjából féltucat halálos baleset történt. 

Füzesabony és Mezőkövesd között történt egy baleset az M3-ason, ahol pillanatok aatt többen is elhunytak Fotó: Mezőkövesd Képeben Facebook
Füzesabony és Mezőkövesd között történt egy baleset az M3-ason, ahol pillanatok alatt véget ért egy élet

Tavaly júliusban Mezőkövesd és Mezőkeresztes között két személyautó ütközött össze, többen is megsérültek, s egy csecsemőt mentőhelikopterrel szállítottak kórházba a helyszínről. Augusztusban a Nyíregyháza felé tartó oldalon ütközött két autó az M3ason Füzesabony után. Az autókban utazó két-két személy mindegyike megsérült, egyikük olyan súlyosan, hogy a helyszínen elhunyt.

Halálos balesetek a Mátrában is gyakran történnek, a hegyvidéki utakon a motorbalesetek száma sok. Így volt ez tavaly szeptember elején is, amikor lezárták a 24-es főút mátrai szakaszát Parádsasvár közelében. A súlyos balesethez mentőhelikopter is érkezett. A szerencsétlenül járt motoros  szalagkorlátnak ütközött, életéért a helyszínen küzdöttek a mentősök, de az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel. A 40 év körüli férfi a helyszínen életét vesztette. Hortnál is halálos baleset történt egy héttel később, két jármű ütközött, egy embert feszítővágóval szabadítottak ki.

 

 

