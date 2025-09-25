1 órája
Sokkoló fotókon a 4-es főúton történt halálos baleset
Szörnyű tragédia történt Kisújszállás és Karcag között a 4-es főúton: egy személygépkocsi frontálisan ütközött egy szemből érkező kamionnal. Az autó két utasa a helyszínen életét vesztette. Beszámoló halálos baleset részleteiről.
Kamionnal karambolozott egy személyautó a 4-es főút 158-as kilométerszelvényénél, Karcag és Kisújszállás között. A személyautóba beszorult utasok életét már nem tudták megmenteni – írta meg a szoljon.hu. Mutatjuk a szörnyű tragédia részleteit.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy személygépkocsi közlekedett szeptember 25-én, csütörtökön 6 óra 56 órakor a 4-es főúton, Debrecen irányából Kisújszállás felé. A 158. kilométerszelvényben előzésbe kezdett, áttért a menetiránya szerinti bal oldali sávba, ahol frontálisan ütközött a szemből érkező tehergépkocsival. A baleset következtében a személyautó sofőrje és 42 éves utasa olyan súlyos sérülést szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették, míg a teherautó sofőrje – az elsődleges orvosi vélemény szerint – nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett – számolt be a tragédiáról a szoljon.hu. Mindezt az Országos Mentőszolgálat sajtóosztálya is megerősítette.
A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
A balesetről és a mentésről készült exkluzív részleteket és fotókat a szoljon.hu oldalán tekintheted meg.
