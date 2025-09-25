szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

1 órája

Sokkoló fotókon a 4-es főúton történt halálos baleset

Címkék#kamion#főút#tragédia#személyautó

Szörnyű tragédia történt Kisújszállás és Karcag között a 4-es főúton: egy személygépkocsi frontálisan ütközött egy szemből érkező kamionnal. Az autó két utasa a helyszínen életét vesztette. Beszámoló halálos baleset részleteiről.

Heol.hu

Kamionnal karambolozott egy személyautó a 4-es főút 158-as kilométerszelvényénél, Karcag és Kisújszállás között. A személyautóba beszorult utasok életét már nem tudták megmenteni – írta meg a szoljon.hu. Mutatjuk a szörnyű tragédia részleteit.

Hiába a tűzoltók áldozatos munkája, sajnos emberéleteket követelt a halálos baleset a 4-es főúton
Hiába a tűzoltók áldozatos munkája, sajnos emberéleteket követelt a halálos baleset a 4-es főúton
Forrás: Daróczi Erzsébet/szoljon.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy személygépkocsi közlekedett szeptember 25-én, csütörtökön 6 óra 56 órakor a 4-es főúton, Debrecen irányából Kisújszállás felé. A 158. kilométerszelvényben előzésbe kezdett, áttért a menetiránya szerinti bal oldali sávba, ahol frontálisan ütközött a szemből érkező tehergépkocsival. A baleset következtében a személyautó sofőrje és 42 éves utasa olyan súlyos sérülést szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették, míg a teherautó sofőrje – az elsődleges orvosi vélemény szerint – nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett – számolt be a tragédiáról a szoljon.hu. Mindezt az Országos Mentőszolgálat sajtóosztálya is megerősítette.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

A balesetről és a mentésről készült exkluzív részleteket és fotókat a szoljon.hu oldalán tekintheted meg.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a napokban halálos baleset történt a 3-as főúton:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu