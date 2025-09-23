szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

25 perce

Itt a mentők hivatalos válasza, így történt a halálos tragédia a 3-as főúton

Címkék#halálos baleset#balesetek#kórház#fejsérült#Országos Mentőszolgálat#baleset

Halálos baleset történt kedd reggel a 3-as főúton Detk közelében. A tragédia áldozata a 72 éves sofőr volt.

Heol.hu

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, kedden kora reggel halálos baleset történt a 3-as főút 101-es kilométerénél, Detk mellett. Az autó elütött egy szarvast, az ütközés következtében letért az útról és az árokba csapódott. A balesetben egy 72 éves férfi életét vesztette

Halálos baleset történt Detk közelében. Szarvassal ütközött az autó.
Halálos baleset történt Detk közelében. Szarvassal ütközött az autó.
Forrás:  Ládi László/Agria Tv

– A baleset következtében egy 70 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen sajnos életét vesztette. A helyszínről egy 70 év körüli fejsérült nőt stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba – árulta el lapunknak Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs szervezője.

A tragikus balesetről készült galériát ebben a cikkünkben találod meg:

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu