25 perce
Itt a mentők hivatalos válasza, így történt a halálos tragédia a 3-as főúton
Halálos baleset történt kedd reggel a 3-as főúton Detk közelében. A tragédia áldozata a 72 éves sofőr volt.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, kedden kora reggel halálos baleset történt a 3-as főút 101-es kilométerénél, Detk mellett. Az autó elütött egy szarvast, az ütközés következtében letért az útról és az árokba csapódott. A balesetben egy 72 éves férfi életét vesztette.
– A baleset következtében egy 70 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen sajnos életét vesztette. A helyszínről egy 70 év körüli fejsérült nőt stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba – árulta el lapunknak Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs szervezője.
A tragikus balesetről készült galériát ebben a cikkünkben találod meg:
Újabb részletek derültek ki a 3-as főúton történt halálos balesetről
Ha itt van házad, aranybányán ülsz: ezek Heves vármegye legdrágább utcái
Erre ki számított? Reagált az Aldi az üres állványokra, ez történt valójában az egri boltokban
Súlyos vadbaleset a 3-as főúton, árokba vágódott az autó – kiderült, kik sérültek meg