Itt a mentők hivatalos válasza, így történt a halálos tragédia a 3-as főúton

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, kedden kora reggel halálos baleset történt a 3-as főút 101-es kilométerénél, Detk mellett. Az autó elütött egy szarvast, az ütközés következtében letért az útról és az árokba csapódott. A balesetben egy 72 éves férfi életét vesztette.

Halálos baleset történt Detk közelében. Szarvassal ütközött az autó.

Forrás: Ládi László/Agria Tv

– A baleset következtében egy 70 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen sajnos életét vesztette. A helyszínről egy 70 év körüli fejsérült nőt stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba – árulta el lapunknak Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs szervezője.

