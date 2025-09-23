Újabb részletek derültek ki a 3-as főúton történt halálos balesetről

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, kedd reggel tragédia történt a 3-as főúton. Egy autó sofőrje életét vesztette, miután a jármű szarvassal ütközött.

Forrás: Ládi László/Agria Tv Bt.

A jármű vezetője az ütközés után még beszélt a mentőkkel, majd rosszul lett és a helyszínen életét vesztette – számolt be a halálos balesetről az Agria Tv Bt.