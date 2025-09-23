1 órája
Újabb részletek derültek ki a 3-as főúton történt halálos balesetről
Kedd reggel halálos baleset történt a 3-as főúton Detk közelében. Egy személyautó szarvassal ütközött, a 72 éves sofőr a helyszínen életét vesztette.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, kedd reggel tragédia történt a 3-as főúton. Egy autó sofőrje életét vesztette, miután a jármű szarvassal ütközött.
A jármű vezetője az ütközés után még beszélt a mentőkkel, majd rosszul lett és a helyszínen életét vesztette – számolt be a halálos balesetről az Agria Tv Bt.
– Kedden kora reggel egy személygépjármű szarvassal ütközött a 3-as főút 101-es kilométerénél, Detk közelében. Az autó az ütközés következtében letért az útról és az árokba csapódott. A gépjárműben két személy utazott, a sofőr, egy 72 éves férfi a balesetben életét vesztette, a mellette ülő utas nem sérült meg a balesetben – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.
Frissítés
Megérkezett a mentők hivatalos válasza, így történt a halálos tragédia a 3-as főúton:
Halálos baleset történt a 3-as főútonFotók: Ládi László/Agria Tv Bt.
