szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

1 órája

Újabb részletek derültek ki a 3-as főúton történt halálos balesetről

Címkék#halálos baleset#balesetek#Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság#sofőr#Detk#részletek

Kedd reggel halálos baleset történt a 3-as főúton Detk közelében. Egy személyautó szarvassal ütközött, a 72 éves sofőr a helyszínen életét vesztette.

Heol.hu

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, kedd reggel tragédia történt a 3-as főúton. Egy autó sofőrje életét vesztette, miután a jármű szarvassal ütközött.

Halálos baleset történt Detk közelében. Vaddal ütközött az autó.
Halálos baleset történt Detk közelében. Vaddal ütközött az autó.
Forrás: Ládi László/Agria Tv Bt.

A jármű vezetője az ütközés után még beszélt a mentőkkel, majd rosszul lett és a helyszínen életét vesztette – számolt be a halálos balesetről az Agria Tv Bt.

– Kedden kora reggel egy személygépjármű szarvassal ütközött a 3-as főút 101-es kilométerénél, Detk közelében. Az autó az ütközés következtében letért az útról és az árokba csapódott. A gépjárműben két személy utazott, a sofőr, egy 72 éves férfi a balesetben életét vesztette, a mellette ülő utas nem sérült meg a balesetben – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. 

Frissítés

Megérkezett a mentők hivatalos válasza, így történt a halálos tragédia a 3-as főúton:

Halálos baleset történt a 3-as főúton

Fotók: Ládi László/Agria Tv Bt.

Sajnos nem ez az első tragédia a napokban

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu