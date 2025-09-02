Borzasztó, ami a hevesi utakon történt: hiába várták őket haza, már soha nem térnek vissza + fotók és videó

Az idei első hét hónapban tizenegy tragikus kimenetelű balesetben tizenegy ember vesztette életét a Heves vármegyei közutakon. Ezek egy részéről mi is beszámoltunk, de a rendőrségi statisztikákból derült ki végül, hogy több olyan esemény történt, amely végül halállal végződött. A halálozások egy része csak napokkal, hetekkel a baleset után történt meg, így ezért kerültek be később a hivatalos baleseti jelentésekbe, illetve lehet olyan halálos baleset is, amit nem közlekedési balesetként kezel a hatóság, de a többségénél nyomozás van folyamatban.

Az M3-as halálos baleset áldozatának motorja a szalagkorlát mögötti füves területen landolt

Forrás: Tények / TV2

Januárban, februárban három-három halálos baleset

Megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, milyen halálos balesetek történtek idén Hevesben. Kérdésünkre megírták, januárban egy gyermek vesztette életét, aki kiesett egy traktorból. Ez a tragédia Tarnabod közelében következett be.