Borzasztó, ami a hevesi utakon történt: hiába várták őket haza, már soha nem térnek vissza + fotók és videó
Belterületi utakon, települések között és az M3-as autópályán is történt idén tragédia vármegyénkben. Eleső kerékpáros, parkoló autónak ütköző autós is szenvedett már halálos balesetet idén Heves vármegyében.
Az idei első hét hónapban tizenegy tragikus kimenetelű balesetben tizenegy ember vesztette életét a Heves vármegyei közutakon. Ezek egy részéről mi is beszámoltunk, de a rendőrségi statisztikákból derült ki végül, hogy több olyan esemény történt, amely végül halállal végződött. A halálozások egy része csak napokkal, hetekkel a baleset után történt meg, így ezért kerültek be később a hivatalos baleseti jelentésekbe, illetve lehet olyan halálos baleset is, amit nem közlekedési balesetként kezel a hatóság, de a többségénél nyomozás van folyamatban.
Januárban, februárban három-három halálos baleset
Megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, milyen halálos balesetek történtek idén Hevesben. Kérdésünkre megírták, januárban egy gyermek vesztette életét, aki kiesett egy traktorból. Ez a tragédia Tarnabod közelében következett be.
Szintén az év első hónapjában történt, hogy az M3-as autópályán januárban két jármű ütközött, az egyik sofőr meghalt. Erről is írtunk, egy nő hajtott föl a forgalommal szemben a gyorsforgalmi útra Hatvannál.
Ugyancsak januárban történt a harmadik halálos baleset, amikor a 24-es főúton két autó ütközött össze frontálisan. Az egyik jármű utasa életét vesztette. Ez a baleset Siroknál történhetett, amikor egy kanyarban az egyik gépjármű átsodródott a szemközti sávba, öten is megsérültek.
Februárban Szilvásvárad belterületén egy kerékpáros esett el és vesztette életét, tudtuk meg a rendőrségtől. Még ebben a hónapban a 25-ös főúton egy személyautós sodródott le az útról és egy parkoló járműnek ütközött. A rendőrség közlése szerint az autó sofőrje halt meg a balesetben. A 32-es főúton egy kisteherautó ütközött neki az úttest jobb szélén várakozó gépkocsinak. A teherautó utasa – aki egy fiatal gyöngyösi kézilabdázó volt – életét vesztette.
Nyugodtabb tavaszkezdet után több tragédia
Márciusban a 3-as számú főúton az egyik kanyarban egy személyautós lehaladt az útról és egy kerítésnek ütközött. A jármű vezetője életét vesztette. A 33-as főúton májusban Poroszló és Besenyőtelek között, a Faunánál egy személyautós - miután rosszul lett - áttért a bal oldali sávba és egy teherautóval ütközött. A személyautó vezetője elhunyt.
Frontális karambol történt Besenyőtelek és Poroszló közöttFotók: Heol.hu
Az M3-as autópályán májusban egy motoros esett el és vesztette életét Gyöngyös és Hort között, a Nyíregyháza felé vezető oldalon csapódott a szalagkorlátnak.
Májusban történt még egy tragédia, akkor a 3-as főúton, Kerecsend és Füzesabony között egy személyautós áttért a szembe jövő sávba, ahol nekiütközött egy teherautónak.
Halálos baleset történt a 3-as főútonFotók: Tóth Balázs/heol.hu
Júliusban egy halálos baleset történt, akkor Boldog belterületén egy autós villanyoszlopnak ütközött és életét vesztette. Rajta kívül két sérültje volt a Turai úton történt balesetnek.
