3 órája
Tragédia Egerben, egy ember meghalt a Braun-völgyben
Egy olvasónk jelezte, hogy nagy a rendőri és tűzoltói jelenlét a Braun-völgyben. Halálos kimenetelű lakástűz történt Egerben hétfő este.
Egy olvasónk jelezte portálunknak, hogy Egerben, a Braun-völgyben nagy mozgást meg helyszínelést látott.
Hétfő este tűz keletkezett egy ház nappalijában Egerben, a Braun-völgyben. Az egri hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, amikor kiérkeztek egy négyzetméteres területen ruhadarabok izzottak, az egység vízzel szüntette meg a parázslást. A tűzoltók az épület konyhájában egy embert találtak, akinek az életét már nem lehetett megmenteni - közölte portálunkkal Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit.
