szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

1 órája

Tragédia Egerben, egy ember meghalt a Braun-völgyben

Címkék#haláleset#tragédia#tűz

Egy olvasónk jelezte, hogy nagy a rendőri és tűzoltói jelenlét a Braun-völgyben. Halálos kimenetelű lakástűz történt Egerben hétfő este.

Heol.hu

Egy olvasónk jelezte portálunknak, hogy Egerben, a Braun-völgyben nagy mozgást meg helyszínelést látott. 

Halálos kimenetelű lakástűz történt Egerben hétfő este.
Halálos kimenetelű lakástűz történt Egerben hétfő este.
Forrás: Székelyhidi Balázs / MW

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hétfő este tűz keletkezett egy ház nappalijában Egerben, a Braun-völgyben. Az egri hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, amikor kiérkeztek egy négyzetméteres területen ruhadarabok izzottak, az egység vízzel szüntette meg a parázslást. A tűzoltók az épület konyhájában egy embert találtak, akinek az életét már nem lehetett megmenteni - közölte portálunkkal Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu