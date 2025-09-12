1 órája
Hú, de lebukott az egri piac egyik árusa! Lefoglalták tőle a komplett standot!
Eredeti márkát utánzó termékeket árult egy nő az egri piacon 2020-ban. Az ügyészség határozott a hamis termékeket áruló nővel szemben.
Vádat emelt az Egri Járási Ügyészség azzal a nővel szemben, aki Egerben, 2020 októberében és decemberében egy egri piacon két alkalommal is olyan nadrágokat, táskákat és parfümöket árult, amelyek hamisítványok voltak. Az árucikkeken az eredeti márkát utánzó felirat is látható volt. Az ügyészség most a vádemelés feltételes ügyészi felfüggesztéséről határozott a nővel szemben - tudtuk meg Dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyésztől.
A hamis termékeket a nyomozó hatóság lefoglalta.
Mint írta, a kereskedelemben megkülönböztetett érdek fűződik ahhoz, hogy a boltok polcain és a piacokon ellenőrzött termékeket lehessen forgalmazni. Fontos a gyártóknak az, hogy más ne élhessen vissza a márkajelzésekkel, megnevezésekkel, egyedi logókkal. A vevők részéről érthető elvárás, hogy a pénzükért minőséget és eredeti, márkás termékeket vehessenek. A szabályok megszegése egyes esetekben büntetőeljárást is vonhat maga után.
Ha az iparjogvédelmi jog megsértésével jelentős vagy annál is magasabb összegű vagyoni hátrányt okoz , súlyosabban minősül az elkövető cselekménye. Más jogszabály és nyilvántartás részletezi azt, hogy mi minősül védjegynek, az oltalom mely termékekre és megnevezésekre terjed ki.
A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, aki a jogosultnak törvény alapján fennálló iparjogvédelmi oltalomból eredő jogát az oltalom tárgyának utánzásával vagy átvételével, illetve az ily módon előállított áru forgalomba hozatalával megsérti, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
