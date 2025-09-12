Hú, de lebukott az egri piac egyik árusa! Lefoglalták tőle a komplett standot!

Vádat emelt az Egri Járási Ügyészség azzal a nővel szemben, aki Egerben, 2020 októberében és decemberében egy egri piacon két alkalommal is olyan nadrágokat, táskákat és parfümöket árult, amelyek hamisítványok voltak. Az árucikkeken az eredeti márkát utánzó felirat is látható volt. Az ügyészség most a vádemelés feltételes ügyészi felfüggesztéséről határozott a nővel szemben - tudtuk meg Dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyésztől.

Döntenek a nő sorsáról, aki hamis cuccokat árult Egerben

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A hamis termékeket a nyomozó hatóság lefoglalta.

Mint írta, a kereskedelemben megkülönböztetett érdek fűződik ahhoz, hogy a boltok polcain és a piacokon ellenőrzött termékeket lehessen forgalmazni. Fontos a gyártóknak az, hogy más ne élhessen vissza a márkajelzésekkel, megnevezésekkel, egyedi logókkal. A vevők részéről érthető elvárás, hogy a pénzükért minőséget és eredeti, márkás termékeket vehessenek. A szabályok megszegése egyes esetekben büntetőeljárást is vonhat maga után.

Ha az iparjogvédelmi jog megsértésével jelentős vagy annál is magasabb összegű vagyoni hátrányt okoz , súlyosabban minősül az elkövető cselekménye. Más jogszabály és nyilvántartás részletezi azt, hogy mi minősül védjegynek, az oltalom mely termékekre és megnevezésekre terjed ki.