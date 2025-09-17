Gyerekek százai ismerkedtek a tűzoltók munkájával Egerben +fotók

Az Érsekkertben a többi együttműködő szervezettel együtt a Heves Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság is kitelepült, a tűzvédelmi szakemberek és a tűzoltók egy gépjárművel várták az érdeklődőket. A programokra több gyermekcsoport is érkezett, összesen háromszáz gyermek és kísérő jelent meg a rendezvényen – számolt be az egri eseményről a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Forrás: Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A szervezők célja az volt, hogy az ifjú korosztály is felismerje, hogy az objektív felelősség elve az élet minden területén jelen van. A megjelentek közelebbről megismerkedtek a tűzoltói hivatással, beszállhattak a tűzoltó autóba, megtekinthették a szakfelszereléseiket, felpróbálhatták az egyéni védőeszközöket. A tűzoltók a vizuális élményen túl alapvető tűzvédelmi ismeretekkel is ellátták a gyermekeket, akiknek játékos tűzoltási vetélkedőt szerveztek, továbbá rajzos feladatokat is adtak.

