Gyerekek

Gyerekek százai ismerkedtek a tűzoltók munkájával Egerben +fotók

Címkék#Heves Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság#szakember#rendezvény#gyermek

Már kilencedik alkalommal csatlakozott a katasztrófavédelem a Biztonság hete rendezvénysorozathoz. Az országos program szeptember 15-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen vette kezdetét, szeptember 17-én pedig az egri állomásához érkezett.

Az Érsekkertben a többi együttműködő szervezettel együtt a Heves Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság is kitelepült, a tűzvédelmi szakemberek és a tűzoltók egy gépjárművel várták az érdeklődőket. A programokra több gyermekcsoport is érkezett, összesen háromszáz gyermek és kísérő jelent meg a rendezvényen – számolt be az egri eseményről a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A biztonságról szólt a délelőtti program az Érsekkertben, háromszáz gyermek és kísérő vett részt rajta.
Forrás: Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A szervezők célja az volt, hogy az ifjú korosztály is felismerje, hogy az objektív felelősség elve az élet minden területén jelen van. A megjelentek közelebbről megismerkedtek a tűzoltói hivatással, beszállhattak a tűzoltó autóba, megtekinthették a szakfelszereléseiket, felpróbálhatták az egyéni védőeszközöket. A tűzoltók a vizuális élményen túl alapvető tűzvédelmi ismeretekkel is ellátták a gyermekeket, akiknek játékos tűzoltási vetélkedőt szerveztek, továbbá rajzos feladatokat is adtak.

Több száz gyermek vett részt a Heves Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság rendezvényén az Érsekkertben

Fotók: Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
