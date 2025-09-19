szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Tűz

1 órája

Hat város tűzoltói rohantak a hatalmas tűzhöz

Egy istálló teteje égett Szentistván külterületén péntek este. A helyszínre füzesabonyi és egri tűzoltók is érkeztek.

Több mint kétezer négyzetméteres, palafedésű istálló tetőszerkezete ég Szentistván külterületén péntek este. A helyszínre elsőként kiérkezett mezőkövesdi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat - írja a VÉSZ

Hat város tűzoltóit riasztották a hatalmas tűzhöz
Forrás: Feol.hu

Az állatok kiterelését még az egységek kiérkezése előtt megkezdték - írták. 

A katasztrófavédelem információiból az is kiderült, hogy a füzesabonyi és a mezőcsáti hivatásos tűzoltók mellett Egerből, Tiszaújvárosból és Miskolcról vízszállítók is indultak a helyszínre, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esethez tart.

Korábban a tűzoltók csütörtöki napjáról írtunk. Összesen 5 alkalommal avatkoztak be a Heves vármegyei tűzoltók.

 


 

