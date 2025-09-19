1 órája
Hat város tűzoltói rohantak a hatalmas tűzhöz
Egy istálló teteje égett Szentistván külterületén péntek este. A helyszínre füzesabonyi és egri tűzoltók is érkeztek.
Több mint kétezer négyzetméteres, palafedésű istálló tetőszerkezete ég Szentistván külterületén péntek este. A helyszínre elsőként kiérkezett mezőkövesdi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat - írja a VÉSZ.
Az állatok kiterelését még az egységek kiérkezése előtt megkezdték - írták.
A katasztrófavédelem információiból az is kiderült, hogy a füzesabonyi és a mezőcsáti hivatásos tűzoltók mellett Egerből, Tiszaújvárosból és Miskolcról vízszállítók is indultak a helyszínre, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esethez tart.
