Hat város tűzoltói rohantak a hatalmas tűzhöz

Több mint kétezer négyzetméteres, palafedésű istálló tetőszerkezete ég Szentistván külterületén péntek este. A helyszínre elsőként kiérkezett mezőkövesdi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat - írja a VÉSZ.

Hat város tűzoltóit riasztották a hatalmas tűzhöz

Forrás: Feol.hu

Az állatok kiterelését még az egységek kiérkezése előtt megkezdték - írták.

A katasztrófavédelem információiból az is kiderült, hogy a füzesabonyi és a mezőcsáti hivatásos tűzoltók mellett Egerből, Tiszaújvárosból és Miskolcról vízszállítók is indultak a helyszínre, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esethez tart.