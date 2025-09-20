Menekíteni kellett az állatokat - újabb részletek derültek ki az éjszakai istállótűzről

Hat város tűzoltóit riasztották a hatalmas tűzhöz, füzesabonyi és egri tűzoltók is segédkeztek az oltásban. A tűzoltóknak nyolc vízsugárral sikerült megfékeznie a lángokat péntek éjjel Szentistván külterületén – írta meg a boon.hu.

A hevesi tűzoltók is részt vettek a hatalmas tűz eloltásában.

A portál cikkében hozzátette, hogy az istállóban ragadt állatok kiterelését még az egységek kiérkezése előtt megkezdték, összesen száznegyven jószágot tereltek ki az istállóból.