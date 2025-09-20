2 órája
Menekíteni kellett az állatokat - újabb részletek derültek ki az éjszakai istállótűzről
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, több mint kétezer négyzetméteres, palafedésű istálló tetőszerkezete égett Szentistván külterületén péntek este. Az esetről új információkat közölt a boon.hu, mutatjuk, mi történt az istállóban lévő állatokkal.
Hat város tűzoltóit riasztották a hatalmas tűzhöz, füzesabonyi és egri tűzoltók is segédkeztek az oltásban. A tűzoltóknak nyolc vízsugárral sikerült megfékeznie a lángokat péntek éjjel Szentistván külterületén – írta meg a boon.hu.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A portál cikkében hozzátette, hogy az istállóban ragadt állatok kiterelését még az egységek kiérkezése előtt megkezdték, összesen száznegyven jószágot tereltek ki az istállóból.
A tűzesetről készült fotókat és videókat a boon.hu cikkében találod meg.
Instant lebukás Hevesben: a földig hajolt, majd arcpirító dolgot csinált, mindent vett a kamera!