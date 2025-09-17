Mentő vitte be a hatvani kórházba az édesanyát, de ami bent fogadta… arra senki sem számított

Augusztus 21-én egy édesanyát váll- és csuklótörés gyanújával szállítottak a hatvani kórház baleseti ambulanciájára. A hozzátartozója megosztotta az őszinte véleményét, amit a kórház Facebook-oldalán is közzétettek.

Váll és csuklótörés gyanújával érkezett az édesanya a hatvani kórházba.

Forrás: Albert Péter/Heol.hu

Az édesanya hozzátartozója így számolt be kórházi élményeiről

Szeretném megköszönni az ellátást dr. Hüttner Gábornak, Somogyi Rolandnak és Nagy Ákosnak. A rendelőbe érkezve meglepődtem, amikor megláttam a három kopasz férfit, de nagyon hamar kiderült, hogy a zord külső érző szíveket takar. A Doktor Úr szakértelme és a két ápoló fiú precizitása, kedves szavai sokkal könnyebbé tették számunkra ezt a nehéz napot, mint amilyen lehetett volna. Még egyszer köszönetünket szeretnénk kifejezni! Csak így tovább!

- írta a levélíró.

Gyakori, hogy egy kórház hasonló levelet kap, portálunk sokszor hírt ad kedves szavakról. Augusztusban egy beteg a hatvani kórház gasztroenterológiai osztály orvosainak, szakdolgozóinak és kiszolgáló személyzetének mondott köszönetet.