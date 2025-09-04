1 órája
Katonai helikoptereket küldtek fel Hevesben, fotókon, ami a fák között történt
Komplex helikopteres gyakorlatot tartottak a Mátrában. Az Adaptive Hussars 2025 nagyszabású nemzetközi gyakorlat keretében végrehajtott Air Wolf Hunting gyakorlat fókuszában a légi kutatás-mentést.
Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár katonái a Gyöngyös-Pipishegyi repülőtérre kitelepülve hajtják végre feladataikat nehezített körülmények között, hiszen a kutató-mentő szakállomány a helyszínből adódóan a hegyek ölelésében is tökéletesítheti alpin-technikai készségeit - írja a Honvédelem.hu.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Korábban már írtunk arról is, hogy az Adaptive Hussars gyakorlathoz kapcsolódóan közúton végrehajtott eszközátcsoportosításokra kell számítani szeptember 2-tól 5-ig Hajdúhadház térségében. A csütörtöki gyakorlat kiváló lehetőséget biztosít az Országos Mentő Szolgálattal és a Légi Kutató Mentő Szolgálattal szorosan együttműködve a mentések közös begyakorlására.
Komplex helikopteres gyakorlatot tartottak a MátrábanFotók: MH Kiss József 86. Helikopterdandár - hivatalos oldal / Facebook
Ezért lesz sok katonai jármű a Mátrában - mutatjuk, hová tartanak
A kórházból hazafelé látta meg az egri patakparton, azóta nem is gondol másra! Nem tudni, van-e még remény
Védd a házad és az értékeidet, sajnos már Hevesben is készülni kell ezekre a bosszantó betolakodókra
Elhunyt az egri borászat nagy öregje, mindent tudott a borvidékről!