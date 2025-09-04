szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyakorlat

1 órája

Katonai helikoptereket küldtek fel Hevesben, fotókon, ami a fák között történt

Címkék#Air Wolf Hunting#helikopter#gyakorlat

Komplex helikopteres gyakorlatot tartottak a Mátrában. Az Adaptive Hussars 2025 nagyszabású nemzetközi gyakorlat keretében végrehajtott Air Wolf Hunting gyakorlat fókuszában a légi kutatás-mentést.

Heol.hu

Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár katonái a Gyöngyös-Pipishegyi repülőtérre kitelepülve hajtják végre feladataikat nehezített körülmények között, hiszen a kutató-mentő szakállomány a helyszínből adódóan a hegyek ölelésében is tökéletesítheti alpin-technikai készségeit - írja a Honvédelem.hu

Katonai helikoptereket küldtek fel Hevesben
Forrás: MH Kiss József 86. Helikopterdandár - hivatalos oldal / Facebook

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Korábban már írtunk arról is, hogy az Adaptive Hussars gyakorlathoz kapcsolódóan közúton végrehajtott eszközátcsoportosításokra kell számítani szeptember 2-tól 5-ig Hajdúhadház térségében. A csütörtöki gyakorlat kiváló lehetőséget biztosít az Országos Mentő Szolgálattal és a Légi Kutató Mentő Szolgálattal szorosan együttműködve a mentések közös begyakorlására.

Komplex helikopteres gyakorlatot tartottak a Mátrában

Fotók: MH Kiss József 86. Helikopterdandár - hivatalos oldal / Facebook

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu