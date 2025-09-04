Katonai helikoptereket küldtek fel Hevesben, fotókon, ami a fák között történt

Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár katonái a Gyöngyös-Pipishegyi repülőtérre kitelepülve hajtják végre feladataikat nehezített körülmények között, hiszen a kutató-mentő szakállomány a helyszínből adódóan a hegyek ölelésében is tökéletesítheti alpin-technikai készségeit - írja a Honvédelem.hu.

Katonai helikoptereket küldtek fel Hevesben

Forrás: MH Kiss József 86. Helikopterdandár - hivatalos oldal / Facebook

Korábban már írtunk arról is, hogy az Adaptive Hussars gyakorlathoz kapcsolódóan közúton végrehajtott eszközátcsoportosításokra kell számítani szeptember 2-tól 5-ig Hajdúhadház térségében. A csütörtöki gyakorlat kiváló lehetőséget biztosít az Országos Mentő Szolgálattal és a Légi Kutató Mentő Szolgálattal szorosan együttműködve a mentések közös begyakorlására.