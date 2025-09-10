szeptember 10., szerda

Baleset

2 órája

Életveszélyes sérülthöz szállt le a mentőhelikopter, helyszíni fotókon a 3-ason történt baleset

Szerda reggel súlyos baleset történt a 3-as főúton, Kápolna térségében. A jármű vezetőjét életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba.

Életveszélyes sérülthöz szállt le a mentőhelikopter, helyszíni fotókon a 3-ason történt baleset

Egyelőre nem tudni, miért sodródott át az Eger felé tartó autó a 3-as főúton a saját sávjából a másikba, de azt már sajnos igen, hogy a vezető súlyosan megsérült.

Az autó a szántóföld közepén állt meg
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Mint azt már megírtuk, baleset történt szerda reggel a 3-as főút 113-as kilométerénél. A helyszínről munkatársunk annyit közölt, úgy látszik az átsodródott autó sofőrje próbálta korrigálni a manővert, ám közben egy útszéli oszlopnak csapódott, majd megdopta az árok és a szántóföldön állt meg.

A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. Úgy tudjuk a férfit súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A helyszínelés még tart, helyszínen tartózkodó kollégánk tapasztalata szerint továbbra is nagy a torlódás.

Brutális baleset a 3-as főúton

Fotók: Huszár Márk / Heol.hu

A balesetről korábban itt számoltunk be:

 

