Életveszélyes sérülthöz szállt le a mentőhelikopter, helyszíni fotókon a 3-ason történt baleset
Szerda reggel súlyos baleset történt a 3-as főúton, Kápolna térségében. A jármű vezetőjét életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba.
Egyelőre nem tudni, miért sodródott át az Eger felé tartó autó a 3-as főúton a saját sávjából a másikba, de azt már sajnos igen, hogy a vezető súlyosan megsérült.
Mint azt már megírtuk, baleset történt szerda reggel a 3-as főút 113-as kilométerénél. A helyszínről munkatársunk annyit közölt, úgy látszik az átsodródott autó sofőrje próbálta korrigálni a manővert, ám közben egy útszéli oszlopnak csapódott, majd megdopta az árok és a szántóföldön állt meg.
A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. Úgy tudjuk a férfit súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A helyszínelés még tart, helyszínen tartózkodó kollégánk tapasztalata szerint továbbra is nagy a torlódás.
Brutális baleset a 3-as főútonFotók: Huszár Márk / Heol.hu
