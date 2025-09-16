Gépfegyverrel rabolták ki a zacit Gyöngyösön, szabadul a rettegett banda kulcsembere

szeptember 16., kedd

Hamarosan elhagyhatja a fegyházat az a férfi, akinek neve egykor rettegést keltett a zálogházak világában, és akit egy biztonsági őr kivégzéséért ítéltek el. A móri mészárláshoz is köze lehetett volna, de nem volt.

Heteken belül szabadlábra kerülhet Horváth Szilárd, akit a kétezres évek elején több fegyveres rablás, valamint egy emberölés miatt ítéltek el. A zálogházi támadásokban kulcsszerepet játszó férfi húsz év fegyházbüntetést kapott, amit később további bűncselekmények miatt huszonhárom évre hosszabbítottak meg - írja a Magyar Nemzet

Horváth Szilárd és társai 2000-ben és 2001-ben összesen tizenöt zálogházat raboltak ki

Főként a fővárosban és vidéki nagyvárosokban raboltak – köztük Gyöngyösön, Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Debrecenben és Miskolcon. A banda tagjai gépfegyverekkel és pisztolyokkal felfegyverkezve csaptak le, több százmillió forintnyi értéket zsákmányolva, leginkább arany ékszereket.

A rendőrséggel 2001 augusztusában Lillafürednél kerültek tűzpárbajba, amikor menekülés közben utolérték őket. Az egyik rablót meglőtték és elfogták, ezután a banda feloszlott, és több támadást már nem kíséreltek meg.

A csoport tagja volt a hírhedt Farkas Róbert is, akinek holléte azóta is ismeretlen, bár a bűnözők világában sokan úgy tudják, hogy már meghalt.

Horváth Szilárdot 2002-ben a móri bankrablás kapcsán is megvádolták – tévesen

A nyolc halálos áldozatot követelő mészárlással összefüggésben országos körözést adtak ki ellene, mire ő alsónadrágban jelent meg egy rendőrkapitányságon, így demonstrálva: nem jelent veszélyt és nincs nála fegyver. Bár a móri ügyből végül tisztázták, és pert is nyert az ORFK ellen, a rablások mellett egy emberölés miatt is elítélték: 2000-ben a Római-parton egy biztonsági őrt lőtt le, aki később belehalt sérüléseibe.

 

 

