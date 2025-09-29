szeptember 29., hétfő

Beavatkozások

2 órája

Így égett szinte semmivé az autó a Kékesen - fotókon a pusztítás

Címkék#melléképület#tűzeset#személyautó

A hétvégén Heves vármegye tűzoltói öt helyszínen avatkoztak be: egy autót tolattak le az útról, és négy tűzesetet – személyautó, gazos terület és gallytűz – fékeztek meg.

Heol.hu
Tűzoltóknak kellett eloltani a Kékestetőn kigyulladt autót

Forrás: Gyöngyösi HTP

A hétvégén öt alkalommal riasztották a Heves vármegyei tűzoltókat, négy tűzesethez és egy műszaki mentéshez. A beavatkozásokban négy hivatásos és egy önkéntes tűzoltóegység vett részt – írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Szombaton hajnalban a tiszanánai önkormányzati tűzoltók avatkoztak közbe Kömlő határában, ahol egy forgalmat akadályozó autót kellett az útról eltávolítani. Délután Kékestetőn, a Csonka László utcában egy személyautó kapott lángra, és teljesen kiégett. A gyöngyösi hivatásos és a pálosvörösmarti önkéntes tűzoltók gyorsan eloltották a tüzet, szerencsére senki sem sérült meg.

Teljesen kiégett az autó a Kékestetőn Fotó: Gyöngyösi HTP

Kora este Gyöngyösön, a Gyártelep utcában ötszáz négyzetméteren égett gazos terület. A város hivatásos tűzoltói fékezték meg a lángokat, személyi sérülés nem történt. Este tíz négyzetméteren égett száraz növényzet Ecséden, a Szabadság úton. A tüzet a hatvani hivatásos tűzoltók oltották el.

Vasárnap délután Ecséden, szintén a Szabadság úton, elszáradt gallyak kaptak lángra, és a tűz átterjedt a közeli melléképület fa részeire is, összesen tizenöt négyzetmétert érintve. A hatvani hivatásos tűzoltók két gépjárművel vonultak ki az esethez, és sikeresen eloltották a tüzet. Személyi sérülés ezúttal sem történt.

 

 

