Térden állva könyörgött a 13 éves lány az utcán – iskolai zaklatásból lett büntetőügy

Az iskolákban sajnos egyre gyakrabban fordul elő, hogy a szülők gyermekeik vélt vagy valós sérelme miatt önhatalmúlag próbálnak elégtételt venni pedagógusokon vagy akár más diákokon. Erre jó példa egy 2019-es eset Egerbakta környékéről, amikor az Egri Járási Ügyészség vádat emelt egy apa ellen. A férfi lánya azzal fordult hozzá, hogy két iskolatársa folyamatosan zaklatja és bántja őt a buszon. Egy alkalommal a buszállomáson a férfi rátámadt egy 11 éves fiúra, aki a vád szerint durván beszélt a lányával. Megfogta a fülét, lábon rúgta, majd a nyakát hátulról megfogva a lánya felé fordította, és arra kényszerítette, hogy kérjen bocsánatot. Ezt követően egy 13 éves lányt is megütött, és arra kényszerítette, hogy térden állva kérjen bocsánatot nyilvánosan az utcán. A férfit a hatóság próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre javasolta, annak ellenére, hogy büntetlen előéletű. Az iskolai zaklatás egyre nagyobb veszély a gyerekekre.

Az iskolai zaklatás egyre gyakoribb a gyerekek körében

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Az iskolai zaklatás egyre gyakoribb a gyerekek körében

Egyre inkább tapasztalható az erőszak az iskolákban sajnos hazánkban is. Többnyire vélt vagy valós sérelmek jelentik az okokat, de mind gyakrabban fordul elő az indok nélküli jogellenes cselekmény. Ezt a megállapítást a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályán készült és Péter Katalin r. alezredes által szerkesztett tanulmány tartalmazza. Az idei tanévkezdet idején érdemes részletesebben is foglalkozni a tanintézményekben előforduló jogsértő tettekkel.