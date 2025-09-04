1 órája
Térden állva könyörgött a 13 éves lány az utcán – iskolai zaklatásból lett büntetőügy
Egyre gyakoribb, hogy a szülők gyermekük sérelmei miatt saját kezükbe veszik az igazságszolgáltatást az iskolákban. Az iskolai zaklatás súlyos és egyre növekvő problémát jelent a tanintézményekben.
Az iskolákban sajnos egyre gyakrabban fordul elő, hogy a szülők gyermekeik vélt vagy valós sérelme miatt önhatalmúlag próbálnak elégtételt venni pedagógusokon vagy akár más diákokon. Erre jó példa egy 2019-es eset Egerbakta környékéről, amikor az Egri Járási Ügyészség vádat emelt egy apa ellen. A férfi lánya azzal fordult hozzá, hogy két iskolatársa folyamatosan zaklatja és bántja őt a buszon. Egy alkalommal a buszállomáson a férfi rátámadt egy 11 éves fiúra, aki a vád szerint durván beszélt a lányával. Megfogta a fülét, lábon rúgta, majd a nyakát hátulról megfogva a lánya felé fordította, és arra kényszerítette, hogy kérjen bocsánatot. Ezt követően egy 13 éves lányt is megütött, és arra kényszerítette, hogy térden állva kérjen bocsánatot nyilvánosan az utcán. A férfit a hatóság próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre javasolta, annak ellenére, hogy büntetlen előéletű. Az iskolai zaklatás egyre nagyobb veszély a gyerekekre.
Az iskolai zaklatás egyre gyakoribb a gyerekek körében
Egyre inkább tapasztalható az erőszak az iskolákban sajnos hazánkban is. Többnyire vélt vagy valós sérelmek jelentik az okokat, de mind gyakrabban fordul elő az indok nélküli jogellenes cselekmény. Ezt a megállapítást a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályán készült és Péter Katalin r. alezredes által szerkesztett tanulmány tartalmazza. Az idei tanévkezdet idején érdemes részletesebben is foglalkozni a tanintézményekben előforduló jogsértő tettekkel.
Főleg a fiatalokra leselkednek veszélyek az interneten, zaklathatják, megalázhatják őket
Kipécézik a gyengébbet, fenyegetnek mobilon
Fontos figyelembe venni, hogy az iskolán belüli erőszakos megnyilvánulások közül a legtöbb nem éri el a büntetendőség szintjét, és ha mégis, azokról a hatóságok nem mindig szereznek tudomást. Elhallgatják előlük például azért, nehogy rontsák az intézmény hírnevét.
Az iskolán belüli erőszakhoz kapcsolódó büntetőeljárások száma így nem azonos az ott valóban megtörtént esetek számával. Ebben közrejátszik, hogy az áldozat a megfélemlítettsége vagy szégyenérzete miatt nem jelzi a bántalmazást. A konfliktusok sokszor intézményen belüli fegyelmi felelősségre vonással zárulnak, de felmerülhet az esetleges deliktumok felismerésének hiánya is.
Az elemzés arra is kitér, hogy a gyermekek közötti, illetve a gyermekek, szülők és pedagógusok közötti összetűzések sokszor csupán szóban hangzanak el. Ám van, amikor túllépnek egy határt, és a résztvevők vagy a házirend szabályait sértik meg, vagy súlyosabb esetben szabálysértést, esetleg bűncselekményt valósítanak meg.
A leggyakrabban megszegik a társadalmi-közösségi előírásokat a tettesek, s bandákhoz, csoportokhoz, idősebbekhez csapódva, rossz példák alapján jogsértéseket követnek el. Ide sorolandó a gyengébbek „kipécézése”, megtámadása, bántalmazása, fenyegetés az interneten, a mobiltelefonon, zaklatás, megfélemlítés, illetve részvétel verekedésben. Megesik, hogy testnevelés órán, vagy sportfoglalkozáson okoznak sérülést a diákok, mert figyelmen kívül hagyják a gyakorolt sportág szabályait. Megtörténik, hogy tanárok, nevelők, iskolai személyzet ellen követnek el tanulók vagy hozzátartozóik tettleges vagy verbális becsületsértő cselekményeket. S olykor a tanulók nevelésére kötelezett szakemberek feledkeznek meg magukról, és cselekednek jogellenesen.
Orrcsonttörés büntetőjogi következménnyel
Az iskolai bűnmegelőzéssel foglalkozó szakemberek felhívják a figyelmet azokra az iskolához is köthető erőszakos bűntényekre, amelyeket a Büntető Törvénykönyv (Btk.) szabályoz. Ezek a testi sértés, a zsarolás, a rablás, a személyi szabadság megsértése, a kényszerítés, a garázdaság, a rongálás, a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, a zaklatás, a közveszéllyel fenyegetés, a lopás és a kiskorú veszélyeztetése.
Az iskolán belül, vagy annak környékén a testi sértés sokféleképpen megvalósulhat. Meglehet például, hogy órák közti szünetben vitatkoznak az iskolások, s lökdösik egymást, netán összeverekednek, közben megsebesítik a társaikat, akik közül van, akinek a karja vagy az orrcsontja eltörik. Ez odáig fajulhat, hogy testi sértés okán büntetőjogi felelősségre vonás is lehetséges. Főleg, ha a sebek nyolc napon túl gyógyulnak, s a testi sértés minősített esetéről van szó, amikor különös kegyetlenséggel, aljas indokból vagy célból, védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személlyel szemben követik el, illetve ha az maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okoz.
Eldurvultak az iskolai zaklatások, már az interneten sem hagyják békén az áldozatotA szóbeli zaklatás pszichés sérüléseket okozhat a fiatalokban, s legrosszabb esetben súlyos következményekkel is járhat. Halász Judittal, a Heol pszichológusával beszélgettünk a bullying – megfélemlítés – jelenségéről.
Lábszárpuszira kényszerítették a kisfiút
Kényszerítés bűntette, garázdaság és könnyű testi sértés vétsége miatt két évre próbára bocsátotta a Hajdúszoboszlói Járásbíróság azt a fiatalkorú tanulólányt, aki a másfél esztendőre szintén próbára bocsátott társával bírt rá erővel egy 13 éves fiút, hogy térdeljen le előtte, s puszilja meg a lábát. A nádudvari általános iskolában a leányzó szerint a barátja a sértett miatt szakított vele. Veréssel fenyegették, rugdosták a kiskorút, aki végül megtette, amit követeltek tőle. A történtekről az egyik diák a telefonján felvételt készített. A határozat első fokon jogerőre emelkedett.
Zsarolás is előfordul a tanintézményekben.
Az egyik vármegyénkbeli esetben 13-14 éves gyerekek megfenyegették egyik társukat, hogy megverik, ha nem visz nekik 200-200 forintot.
Az osztálytárs félelmében megígérte, de másnapra nem vitte magával a pénzt. Ekkor a zsarolói megverték. A történtekről az iskolaőr értesítette a rendőrséget. Meghallgatásukon a diákok a szüleik jelenlétében beismerő vallomást tettek.
Az iskolai bűntények sorában szerepel még a lopás, a rongálás, a személyi szabadság megsértése, a zaklatás, ritkábban a rablás, no meg a kiskorú veszélyeztetése.
Akár bűnügy is lehet a tanári pofonokból
A legutóbbi deliktumért a Btk. 208. szakasza alapján az a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy – a pedagógus, az iskolai személyzet tagja – vonható felelősségre, aki a kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti. Egytől öt évig rács mögé is kerülhet.
Nem árt tudni, hogy a a kiskorú nevelési célzatú bántalmazásának a jogát a hazai bírói gyakorlat kizárólag a szülő számára ismeri el.
A tanár tehát nem ütheti meg a rábízott kiskorút. A szülő is csak a tettleges becsületsértés keretei között fegyelmezheti gyermekét, amibe a másik személy testének csak nagyon kis erejű érintése fér bele
A Legfelsőbb Bíróság határozata (BH1997. 469.) így szól: a diákotthonban foglalkoztatott gyógypedagógus és pedagógus asszisztens megvalósítja a kiskorú veszélyeztetésének többrendbeli bűntettét, ha a nevelésükre bízott gyermekekkel szemben folyton fizikai bántalmazásokat, megtorló fegyelmező, megalázó intézkedéseket alkalmaznak.
Jogsértő diákok ellen jártak el iskolaőrök
A szakemberek egyetértenek abban, hogy az iskolai erőszak kezelése, megelőzése szülőkre, pedagógusokra, hatóságokra egyaránt fontos feladatokat ró. Fél évtizede a kormány megteremtette az iskolaőri rendszert. Az Országos Rendőr-főkapitányság közlése szerint az előző tanévben az országban 830 iskolaőr tevékenykedett, akik 138 alkalommal intézkedtek. Leginkább tanulók közötti verekedés, garázdaság, testi sértés, vagyon elleni cselekmények, illetve kábítószerrel összefüggő jogsértések miatt jártak el. Az oktatási intézménybe bevitt szúró- és vágó-, valamint pirotechnikai eszközöket is el kellett venniük diákoktól.
Korábban beszámoltunk arról, hogy az iskolai zaklatás már nem csak fizikai, hanem online formában is komoly problémát jelent. Erről ITT olvashat.
