2 órája
Nagy hibát követett el a motoros Hevesben – csoda, hogy ennyivel megúszta
Ittas állapotban vezetett egy hevesi férfi, eljárás indult ellene.
Az Egri Járási Ügyészség vádirata szerint a férfi 2025 áprilisában egy Heves vármegyei mellékúton közlekedett Füzesabony közelében, azonban ittas állapotban vezetett – árulta el portálunknak dr. Kenézi Diána, a Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A férfi az egyenes útszakszon a motorral megcsúszott, majd az úttestre esett. A balesetben a vádlott könnyű sérülést szenvedett. A vádhatóság ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt az ittas sofőrrel szemben - írják.
Magyarországon zéró tolerancia van érvényben az ittas járművezetőkkel szemben. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a jármű vezetőjéről kiderül, hogy a szervezetében bármilyen minimális mennyiségű alkohol van, akkor vele szemben szabálysértési vagy súlyosabb esetben büntetőeljárás indul.
- fogalmaznak.
Instant lebukás Hevesben: a földig hajolt, majd arcpirító dolgot csinált, mindent vett a kamera!
Újabb drámai részletek: így küzdöttek a 13 éves kislány életéért a hevesi iskolában - videóval
Ilyet ritkán lép meg étterem Hevesben, mindenkire vonatkozik az 50 százalékos akció