Nagy hibát követett el a motoros Hevesben – csoda, hogy ennyivel megúszta

Az Egri Járási Ügyészség vádirata szerint a férfi 2025 áprilisában egy Heves vármegyei mellékúton közlekedett Füzesabony közelében, azonban ittas állapotban vezetett – árulta el portálunknak dr. Kenézi Diána, a Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.

Ittas állapotban vezetett egy hevesi férfi, baleset lett a vége

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A férfi az egyenes útszakszon a motorral megcsúszott, majd az úttestre esett. A balesetben a vádlott könnyű sérülést szenvedett. A vádhatóság ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt az ittas sofőrrel szemben - írják.

Magyarországon zéró tolerancia van érvényben az ittas járművezetőkkel szemben. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a jármű vezetőjéről kiderül, hogy a szervezetében bármilyen minimális mennyiségű alkohol van, akkor vele szemben szabálysértési vagy súlyosabb esetben büntetőeljárás indul.

- fogalmaznak.