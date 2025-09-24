Sokakat megrémített, amit ez a hajléktalan ember tett a hevesi utcán

A férfit a házirend értelmében nem láthatták el őt az ittassága miatt, ezért a hajléktalanszálló alkalmazottja elküldte a vádlottat. A vádlott ezt nem akarta tudomásul venni és a szálló előtti közterületen tovább folytatta a hangoskodást, és oda továbbra is be akart jutni. A hajléktalanszálló másik alkalmazottjával szóváltásba kezdő ittas férfi fenyegetőzött, mire őt a sértett megnyugtatni próbálta. A vádlott erre dulakodásba kezdett és az utcán ököllel megütötte a sértettet – számolt be a bűnesetről Dr. Kenézi Diána, az Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.

Az ittas férfi megütötte a hajléktalanszálló alkalmazottját.

Forrás: Albert Péter/heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A cselekmény alkalmas volt arra, hogy másokban félelmet keltsen – tette hozzá.

Miután a helyszínre érkezett a városrendészet, a vádlott lehiggadt és felhagyott a további bántalmazásra irányuló szándékával.

A Gyöngyösi Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat az ittas állapotban dühöngő, büntetett előéletű vádlottal szemben. A vádhatóság vádiratában elzárás kiszabására tett indítványt.

A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, garázdaság bűncselekményét követi el.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, elképesztő balhé történt Egerben: egy zebránál csaptak össze, még tégla is repült: