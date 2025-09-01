szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ittasan

45 perce

Na ne! Céges autóval ilyet tenni Eger és Bélapátfalva között?

Címkék#légalkohol#sofőr#ittas

Ittasan vezetett egy sofőr Eger és Bélapátfalva között, azonban lebukott. A rendőrök a helyszínen elvették a jogosítványát.

Heol.hu

Az Egri Járási Ügyészség vádirata szerint egy férfi 2025 nyarán Eger és Bélapátfalva között járt munkahelyére egy céges autóval. Egyik alkalommal a rendőrök igazoltatták, mint kiderült ittasan vezetett. A férfi jogosítványát a helyszínen elvették, majd vele szemben megindult a büntetőeljárás - tudtuk meg Dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyésztől.

Ittas sofőrt fogtak Eger és Bélapátfalva között
Ittas sofőrt fogtak Eger és Bélapátfalva között
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A vádhatóság pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt az ittas sofőrrel szemben.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint írta, egyszerűbb eseteknél a cselekmény elkövetése légalkohol mérő készülék alkalmazásával, azonnal bizonyítható, azonban a szigorú büntetések ellenére az ittas járművezetés országosan elszaporodott.

Magyarországon zéró tolerancia van érvényben az ittas járművezetőkkel szemben. Ez azt jelenti, hogy amennyiben jármű vezetőjéről kiderül, hogy a szervezetében bármilyen minimális mennyiségű alkohol van, akkor vele szemben szabálysértési vagy súlyosabb esetben büntetőeljárás indul.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu