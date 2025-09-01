Na ne! Céges autóval ilyet tenni Eger és Bélapátfalva között?

Az Egri Járási Ügyészség vádirata szerint egy férfi 2025 nyarán Eger és Bélapátfalva között járt munkahelyére egy céges autóval. Egyik alkalommal a rendőrök igazoltatták, mint kiderült ittasan vezetett. A férfi jogosítványát a helyszínen elvették, majd vele szemben megindult a büntetőeljárás - tudtuk meg Dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyésztől.

Ittas sofőrt fogtak Eger és Bélapátfalva között

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A vádhatóság pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt az ittas sofőrrel szemben.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint írta, egyszerűbb eseteknél a cselekmény elkövetése légalkohol mérő készülék alkalmazásával, azonnal bizonyítható, azonban a szigorú büntetések ellenére az ittas járművezetés országosan elszaporodott.

Magyarországon zéró tolerancia van érvényben az ittas járművezetőkkel szemben. Ez azt jelenti, hogy amennyiben jármű vezetőjéről kiderül, hogy a szervezetében bármilyen minimális mennyiségű alkohol van, akkor vele szemben szabálysértési vagy súlyosabb esetben büntetőeljárás indul.



