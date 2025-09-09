szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

57 perce

Nem a motor, a motoros volt tuningolt - a sofőr a bíróságon mesélhet róla Egerben

Címkék#szonda#ittas vezetés#jogosítvány

Eger egyik forgalmas útján bukott le egy ittas férfi, aki segédmotorral közlekedett. Az ügyészség szerint ittas vezetés miatt pénzbüntetés és eltiltás várhat rá.

Heol.hu

Az Egri Járási Ügyészség vádat emelt a férfival szemben, aki 2025 júniusában Eger egyik forgalmas útján segédmotoros kerékpárral ittas állapotban közlekedett. A vádlott a járművel lakott területen belül rövid távon akart közlekedni – árulta el portálunknak Dr. Kenézi Diána, a Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.

HM_20090723_08632
Ittas vezetés miatt a helyszínen elvették a férfi jogosítványát
Fotó: Hegedűs Márta

Ittas vezetés miatt indut bűntetőeljárás a férfival szemben

A vádlott megszegte a KRESZ egyik szabályát, mely szerint járművet az vezethet, akinek nincs a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. A férfi jogosítványát a helyszínen elvették, majd vele szemben megindult a büntetőeljárás.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A vádhatóság ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt az ittas sofőrrel szemben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu