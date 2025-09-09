5 órája
Nem a motor, a motoros volt tuningolt - a sofőr a bíróságon mesélhet róla Egerben
Eger egyik forgalmas útján bukott le egy ittas férfi, aki segédmotorral közlekedett. Az ügyészség szerint ittas vezetés miatt pénzbüntetés és eltiltás várhat rá.
Az Egri Járási Ügyészség vádat emelt a férfival szemben, aki 2025 júniusában Eger egyik forgalmas útján segédmotoros kerékpárral ittas állapotban közlekedett. A vádlott a járművel lakott területen belül rövid távon akart közlekedni – árulta el portálunknak Dr. Kenézi Diána, a Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.
Ittas vezetés miatt indut bűntetőeljárás a férfival szemben
A vádlott megszegte a KRESZ egyik szabályát, mely szerint járművet az vezethet, akinek nincs a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. A férfi jogosítványát a helyszínen elvették, majd vele szemben megindult a büntetőeljárás.
A vádhatóság ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt az ittas sofőrrel szemben.
