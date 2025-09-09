Nem a motor, a motoros volt tuningolt - a sofőr a bíróságon mesélhet róla Egerben

Az Egri Járási Ügyészség vádat emelt a férfival szemben, aki 2025 júniusában Eger egyik forgalmas útján segédmotoros kerékpárral ittas állapotban közlekedett. A vádlott a járművel lakott területen belül rövid távon akart közlekedni – árulta el portálunknak Dr. Kenézi Diána, a Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.

Ittas vezetés miatt a helyszínen elvették a férfi jogosítványát

Fotó: Hegedűs Márta

Ittas vezetés miatt indut bűntetőeljárás a férfival szemben

A vádlott megszegte a KRESZ egyik szabályát, mely szerint járművet az vezethet, akinek nincs a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. A férfi jogosítványát a helyszínen elvették, majd vele szemben megindult a büntetőeljárás.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!