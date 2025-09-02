szeptember 2., kedd

Elfogták!

1 órája

Drámai fordulat - letartóztatták a holtan előkerült kislány ügyében körözött férfit

#Jakab Dávid#kislány#Elfogták

Emberölés gyanúja miatt kerestek egy miskei férfit a rendőrök. Jakab Dávid ellen elfogatóparancs indult, egy kislánnyal végezhetett.

Heol.hu

Korábban beszámoltunk arról, hogy szeptember 1-jén eltűnt egy közel két éves kislány Miskén. A gyermeket rendőrök, polgárőrök, speciális keresőcsoportok és önkéntesek is keresték. Az esti órákban megtalálták a kislány holttestét. Az eset körülményeinek tisztázása érdekében a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt indított nyomozást. Az akció sikeres volt, Jakab Dávidot kedden 11 órakor elfogták Miskén, emberölés miatt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását – tájékoztatott a rendőrség.

Jakab Dávid egy kislánnyal végezhetett, körözi a rendőrség
Jakab Dávid egy kétéves kislánnyal végezhetett - kedden 11 órakor elfogták
Forrás: Police.hu

Elfogták Jakab Dávidot

A Baon.hu részletesen beszámolt a kislány felkutatásáról. A keresés központját a miskei sportpályán állították fel, ahol rendőrök, polgárőrök és mentőcsoportok összehangoltan dolgoztak. A kutatásban speciális egységek, kutyás csapatok és hőkamerás drónok is részt vettek. Sajnos a kislányt holtan találták meg. Az eset körülményeiről további részleteket a Baon.hu oldalon olvashatnak az érdeklődők.

 

