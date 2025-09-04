Sorozatlopásért másfél évet hűsölhet a különös visszaeső

A sorozatlopás elkövetője augusztus végé, 21-e és 26. között esett többször lopás vétségébe, illetve más bűncselekmények is terhére róhatók. A jogerős ítélet a tettes keddi elfogását követően szerdán született meg a Hatvani Járásbíróságon.

Jogerős ítélet született a vádlott rendőrségi elfogásának másnapján

Forrás: Cseh Gábor/Vaol.hu

A jogerős ítélet szerint másfél évre börtönbe megy

A Hatvani Járási Ügyészség 2025. szeptember 3-án állította bíróság elé azt a vádlottat, aki rövid időn belül összesen négy alkalommal – augusztus 21., 23., 24., 26. napján – követett el vagyon elleni bűncselekményt. A rendőrség a terheltet szeptember 2-án hajnalban vette őrizetbe.

A gyors döntés egyúttal azt is jelentette, hogy egy korábbi bírósági verdikt, ami próbára bocsátás volt, érvényét veszítette, s a cselekmény – amiért a próbára bocsátás rendelkezés volt a "büntetés" – most részévé vált a jogerős ítéletnek. Ami pedig az augusztus végi sorozatot illeti: a vádlott több ingatlanba – köztük családi házba és egy sörözőbe – hatolt be, ahonnét különböző dolgokat tulajdonított el, élelmiszert, visszaváltható palackokat, alkoholos italokat.

A bíróság az őrizetben lévő vádlottat bűnösnek találta 3 rendbeli – részben folytatólagosan elkövetett – lopás vétségében, ezért – valamint a korábbi jogerős határozatával megállapított folytatólagosan elkövetett lopás vétsége miatt – halmazati büntetésül, mint különös visszaesőt 1 év 6 hónap szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A szabadságvesztés végrehajtási fokozata börtön, a vádlott a kiszabott szabadságvesztés büntetésből legkorábban a büntetés 3/4 részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság a kiszabott szabadságvesztés büntetésbe beszámította a vádlott által előzetes fogvatartásban töltött időt. Az ítélet jogerős, azt mind az ügyész, mind a vádlott mind pedig a védő tudomásul vette – tájékoztatta portálunkat az Egri Törvényszék sajtóosztálya.