Kedden elfogták, szerdán elitélték

2 órája

Sorozatlopásért másfél évet hűsölhet a különös visszaeső

Címkék#börtön#Hatvani Járásbíróság#lopás#vádlott#ítélet

Sorozatban követett el kisebb bűncselekményeket, szeptember 2-án elfogták és bíróság elé állították. Szeptember 3-án pedig meg is született a jogerős ítélet.

Sike Sándor

A sorozatlopás elkövetője augusztus végé, 21-e és 26. között esett többször lopás vétségébe, illetve más bűncselekmények is terhére róhatók. A jogerős ítélet a tettes keddi elfogását követően szerdán született meg a Hatvani Járásbíróságon.

Sorozatban lopott a jogerős ítélet szerint börtönbe megy
Jogerős ítélet született a vádlott rendőrségi elfogásának másnapján
Forrás: Cseh Gábor/Vaol.hu

A jogerős ítélet szerint másfél évre börtönbe megy

A Hatvani  Járási Ügyészség 2025. szeptember 3-án állította bíróság elé azt a vádlottat, aki rövid időn belül  összesen négy alkalommal – augusztus 21., 23., 24., 26. napján – követett el vagyon elleni  bűncselekményt. A rendőrség a terheltet szeptember 2-án hajnalban vette őrizetbe.

A gyors döntés egyúttal azt is jelentette, hogy egy korábbi bírósági verdikt, ami próbára bocsátás volt, érvényét veszítette, s a cselekmény – amiért a próbára bocsátás rendelkezés volt a "büntetés" – most részévé vált a jogerős ítéletnek. Ami pedig az augusztus végi sorozatot illeti: a vádlott több ingatlanba – köztük családi házba és egy sörözőbe – hatolt be, ahonnét különböző  dolgokat tulajdonított el, élelmiszert, visszaváltható palackokat, alkoholos italokat. 
A bíróság az őrizetben lévő vádlottat bűnösnek találta 3 rendbeli – részben  folytatólagosan elkövetett – lopás vétségében, ezért – valamint a korábbi jogerős határozatával megállapított folytatólagosan elkövetett lopás vétsége miatt – halmazati büntetésül, mint  különös visszaesőt 1 év 6 hónap szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. 
A  szabadságvesztés végrehajtási fokozata börtön, a vádlott a kiszabott szabadságvesztés  büntetésből legkorábban a büntetés 3/4 részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes  szabadságra. A bíróság a kiszabott szabadságvesztés büntetésbe beszámította a vádlott által  előzetes fogvatartásban töltött időt. Az ítélet jogerős, azt mind az ügyész, mind a vádlott mind pedig a védő tudomásul vette – tájékoztatta portálunkat az Egri Törvényszék sajtóosztálya. 

 

