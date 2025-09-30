szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

1 órája

Drog az egri középiskolában, egy fiatal lebukott

Címkék#középiskola#kábítószer#drog

Egy fiatal srác egy egri középiskolában szerzett speedet, majd fogyasztott is belőle. Most a hatóságokkal néz szembe kábítószer fogyasztása miatt.

Heol.hu

Egy fiatal férfi ellen azért indult büntetőeljárás, mert 2024 őszén kábítószert fogyasztott – speedet, amit korábban egy egri középiskolában szerzett be. A drog használata néhány héttel a mintavétel előtt történt, ennek nyomán a vizsgálat idején a szervezetében amfetamin és kannabisz is kimutatható volt - tudatta portálunkkal dr. Kenézi Diána, helyettes sajtószóvivő ügyész.

Bilincs kattant az iskolában, ügyészkedtek a diákok
Egy fiatal férfi ellen büntetőeljárás indult, mert 2024 őszén kábítószert fogyasztott  (illusztráció)
Fotó: Lang Róbert

A fiatal férfi nem csak birtokolta, hanem fogyasztotta is a kábítószert

A cselekmény alkalmas a kábítószer fogyasztásával elkövetett kábítószer birtoklása vétségének megállapítására. A Büntető Törvénykönyv rendelkezése alapján azonban nem büntethető az, aki a bűncselekmény elkövetését beismeri, és legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben részesül.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az Egri Járási Ügyészség határozatával az eljárást egy évre feltételesen felfüggesztette a kábítószert fogyasztó fiatalkorú gyanúsítottal szemben. Fontos tudni, hogy amennyiben a gyanúsított a kábítószer-függőséget gyógyító kezelést igazoltan igénybe veszi, úgy az eljárást az ügyészség vele szemben megszünteti.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu