Drog az egri középiskolában, egy fiatal lebukott

Egy fiatal férfi ellen azért indult büntetőeljárás, mert 2024 őszén kábítószert fogyasztott – speedet, amit korábban egy egri középiskolában szerzett be. A drog használata néhány héttel a mintavétel előtt történt, ennek nyomán a vizsgálat idején a szervezetében amfetamin és kannabisz is kimutatható volt - tudatta portálunkkal dr. Kenézi Diána, helyettes sajtószóvivő ügyész.

Egy fiatal férfi ellen büntetőeljárás indult, mert 2024 őszén kábítószert fogyasztott (illusztráció)

Fotó: Lang Róbert

A fiatal férfi nem csak birtokolta, hanem fogyasztotta is a kábítószert

A cselekmény alkalmas a kábítószer fogyasztásával elkövetett kábítószer birtoklása vétségének megállapítására. A Büntető Törvénykönyv rendelkezése alapján azonban nem büntethető az, aki a bűncselekmény elkövetését beismeri, és legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben részesül.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az Egri Járási Ügyészség határozatával az eljárást egy évre feltételesen felfüggesztette a kábítószert fogyasztó fiatalkorú gyanúsítottal szemben. Fontos tudni, hogy amennyiben a gyanúsított a kábítószer-függőséget gyógyító kezelést igazoltan igénybe veszi, úgy az eljárást az ügyészség vele szemben megszünteti.