Füves cigivel bukott le Eger mellett, de ha egy dolgot teljesít, megússza az egészet

Egy férfival szemben azért indult büntetőeljárás, mert 2025 tavaszán egy Eger közeli településen csekély mennyiséget meg nem haladó kannabiszt tartalmazó cigarettát fogyasztott. A füves cigi pár héttel korábbi elfogyasztása miatt a gyanúsított szervezetében kábítószer volt kimutatható a mintavétel időpontjában. A hevesi férfi tette alapján megállapítható a kábítószer fogyasztásával elkövetett kábítószer-birtoklás vétsége – árulta el portálunknak Dr. Kenézi Diána, a Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.

Az Egri Járási Ügyészség határozatával az eljárást egy évre feltételesen felfüggesztette a kábítószer fogyasztó gyanúsítottal szemben. Fontos tudni, hogy amennyiben a gyanúsított a kábítószer-függőséget gyógyító kezelést igazoltan igénybe veszi, úgy az eljárást az ügyészség vele szemben megszünteti - fogalmaz.

A Büntető Törvénykönyv rendelkezése alapján azonban nem büntethető az, aki a bűncselekmény elkövetését beismeri, és legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben részesül.

