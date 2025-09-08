49 perce
Füves cigivel bukott le Eger mellett, de ha egy dolgot teljesít, megússza az egészet
Egy férfi kannabiszt fogyasztott egy Egerhez közeli településen. A mintavételkor a szervezetében kábítószert mutattak ki.
Egy férfival szemben azért indult büntetőeljárás, mert 2025 tavaszán egy Eger közeli településen csekély mennyiséget meg nem haladó kannabiszt tartalmazó cigarettát fogyasztott. A füves cigi pár héttel korábbi elfogyasztása miatt a gyanúsított szervezetében kábítószer volt kimutatható a mintavétel időpontjában. A hevesi férfi tette alapján megállapítható a kábítószer fogyasztásával elkövetett kábítószer-birtoklás vétsége – árulta el portálunknak Dr. Kenézi Diána, a Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az Egri Járási Ügyészség határozatával az eljárást egy évre feltételesen felfüggesztette a kábítószer fogyasztó gyanúsítottal szemben. Fontos tudni, hogy amennyiben a gyanúsított a kábítószer-függőséget gyógyító kezelést igazoltan igénybe veszi, úgy az eljárást az ügyészség vele szemben megszünteti - fogalmaz.
A Büntető Törvénykönyv rendelkezése alapján azonban nem büntethető az, aki a bűncselekmény elkövetését beismeri, és legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben részesül.
Az elmúlt fél évben több mint egy tonna kábítószert vontak ki a hatóságok a feketepiacról.
Több mint egy tonna kábítószert vontak ki a hatóságok a feketepiacról az elmúlt fél évben
Zivatar csapott le Egerre, jégeső is előfordulhat– riasztás adtak ki egész Heves vármegyére
Félreérthetetlen helyzet a Heves megyei szállodában, buja meglepetésre nyitott rá a személyzet