szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűntetőeljárás

49 perce

Füves cigivel bukott le Eger mellett, de ha egy dolgot teljesít, megússza az egészet

Címkék#bűncselekmény#Egri Járási Ügyészség#kábítószer

Egy férfi kannabiszt fogyasztott egy Egerhez közeli településen. A mintavételkor a szervezetében kábítószert mutattak ki.

Heol.hu

Egy férfival szemben azért indult büntetőeljárás, mert 2025 tavaszán egy Eger közeli településen csekély mennyiséget meg nem haladó kannabiszt tartalmazó cigarettát fogyasztott. A füves cigi pár héttel korábbi elfogyasztása miatt a gyanúsított szervezetében kábítószer volt kimutatható a mintavétel időpontjában. A hevesi férfi tette alapján megállapítható a kábítószer fogyasztásával elkövetett kábítószer-birtoklás vétsége – árulta el portálunknak Dr. Kenézi Diána, a Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.

A fotót a gyanúsított lakóhelyén tartott házkutatás során készítették a kábítószert fogyasztó férfi kabátjáról.
A fotót a gyanúsított lakóhelyén tartott házkutatás során készítették a kábítószert fogyasztó férfi kabátjáról
Forrás:  Magyarország Ügyészsége

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az Egri Járási Ügyészség határozatával az eljárást egy évre feltételesen felfüggesztette a kábítószer fogyasztó gyanúsítottal szemben. Fontos tudni, hogy amennyiben a gyanúsított a kábítószer-függőséget gyógyító kezelést igazoltan igénybe veszi, úgy az eljárást az ügyészség vele szemben megszünteti - fogalmaz. 

A Büntető Törvénykönyv rendelkezése alapján azonban nem büntethető az, aki a bűncselekmény elkövetését beismeri, és legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben részesül.

Az elmúlt fél évben több mint egy tonna kábítószert vontak ki a hatóságok a feketepiacról.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu