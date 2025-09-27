Eltiltás alatt vezetett, de amit a kocsijában rejtegetett, arra a hevesi rendőrök sem számítottak

A Hevesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt indított eljárást egy kiskörei férfi ellen. A 37 éves helyi lakos 2025 márciusától a gyanú szerint otthonából árulta az előre csomagolt kristály nevű drogot, csomagonként 1000 forintos áron - olvasható a rendőrség honlapján.

Kábítószert rejtett a tetőkárpitba egy kiskörei férfi, hamar lebukott

Forrás: Police.hu

A rendőrök szeptember 22-én kora délután Kisköre külterületén ellenőriztek. A közúti intézkedés során átvizsgálták autóját, amelynek tetőkárpitjából 11 grammnyi fehér, kristályos anyag került elő. A hatóság a több mint 50 adagnak megfelelő kábítószergyanús anyagot lefoglalta - írják.

A közúti intézkedés során a rendőrök átvizsgálták a személygépkocsit

Forrás: police.hu

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi az igazoltatás előtt szerezte be az anyagot, hogy azt továbbértékesítse és anyagi haszonhoz jusson. A rendőrök azt is megállapították, hogy a járművet eltiltás ellenére vezette. A nyomozók előállították, gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását - részletezik.

A hatóság a több mint 50 adagnak megfelelő kábítószergyanús anyagot lefoglalta

Forrás: Police.hu

A kristály az egyik legártalmasabb partidrog, pszichoaktív szer, amelyet csak illegális fogyasztás céljára készítenek. Erős pszichológiai függőséget vált ki, hosszan tartó fogyasztása pedig maradandó egészségkárosodást okoz.

