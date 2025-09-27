2 órája
Eltiltás alatt vezetett, de amit a kocsijában rejtegetett, arra a hevesi rendőrök sem számítottak
Egy közúti ellenőrzés során bukott le a kiskörei férfi. Az ügy középpontjában a kábítószer áll.
A Hevesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt indított eljárást egy kiskörei férfi ellen. A 37 éves helyi lakos 2025 márciusától a gyanú szerint otthonából árulta az előre csomagolt kristály nevű drogot, csomagonként 1000 forintos áron - olvasható a rendőrség honlapján.
A rendőrök szeptember 22-én kora délután Kisköre külterületén ellenőriztek. A közúti intézkedés során átvizsgálták autóját, amelynek tetőkárpitjából 11 grammnyi fehér, kristályos anyag került elő. A hatóság a több mint 50 adagnak megfelelő kábítószergyanús anyagot lefoglalta - írják.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi az igazoltatás előtt szerezte be az anyagot, hogy azt továbbértékesítse és anyagi haszonhoz jusson. A rendőrök azt is megállapították, hogy a járművet eltiltás ellenére vezette. A nyomozók előállították, gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását - részletezik.
A kristály az egyik legártalmasabb partidrog, pszichoaktív szer, amelyet csak illegális fogyasztás céljára készítenek. Erős pszichológiai függőséget vált ki, hosszan tartó fogyasztása pedig maradandó egészségkárosodást okoz.
Egy összehangolt akció során csapott le a rendőrség a bagi vasútállomás környékén, valamint két közeli háznál. A helyszínen kábítószer-fogyasztókat és -kereskedőket is elfogtak.
Konvojban jöttek a rendőrök, a kábósok csak pilláztak! Most annyi a drogtanyáknak az M3-asnál – videóval
Középső ujjal köszöntik őket az autósok – így válaszolnak a traktorosok
Aludni akarsz? Október elején nem biztos, hogy sikerül ezeken a településeken Hevesben
Nem hiszed el, mennyire könnyű lesz a KRESZ-vizsga jövőre!