Konvojban jöttek a rendőrök, a kábósok csak pilláztak! Most annyi a drogtanyáknak az M3-asnál – videóval

A rendőrség szeptember 6-án délután szállták meg a bagi vasútállomást, valamint a kábítószer-kereskedők házát. A sínek mellől több embert gyűjtöttek be, akik tiltott szert használtak, majd ezután csaptak le egy közeli utca két házánál. Az akció eredményeként három embert – közöttük egy házaspárt vettek őrizetbe – akik rendszeresen adtak el kábítószert a hozzájuk járó törzsvásárlóknak - írja a police.hu.

Kábítószer dílereket és fogyasztókat tartóztatott le a rendőrség Bagon

Forrás: PoliceHungary / Youtube

A 26 éves G. Júliánál és a 35 éves K. Krisztiánnál a drog adagolásához szükséges eszközöket, kristályt, valamint pénzt foglaltak le a nyomozók. A nő a ruhájának átvizsgálásakor próbálta elrejteni a nála lévő anyagot, sikertelenül - írja a police.hu.

A rendőrök a házak átkutatása során egy több százezer forint értékű, lopott elektromos kerékpárt és egy láncfűrészt is megtaláltak.

A gödöllői nyomozók K. Krisztiánt és feleségét, valamint a 20 éves V. Blankát kábítószer-kereskedelem miatt kihallgatták ki gyanúsítottként. Kezdeményezték a házaspár letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. A kereskedőkön kívül a további hat előállított személynek kábítószer birtoklása miatt kell felelnie.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet! Az arra hajlamosaknál a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz! A kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet! Akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről van információja, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

