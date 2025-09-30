szeptember 30., kedd

Baleset

1 órája

Munkagépbe csapódott egy kamion az M3-ason

Baleset történt az M3-son kedden délután. Az érintett útszakaszon torlódásra lehet számítani.

Frissítés:

Az Útinform legfrissebb információi szerint az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, a gyöngyösi csomópont előtt egy kamion munkagépnek hajtott. A 67-es kilométerszelvénynél a kamion az összes sávot elfoglalja, a rendőrség az 59-es  kilométerszelvénynél lévő Hatvan-kelet csomópontban kitereli a forgalmat.

Korábban írtuk:

Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, a gyöngyösi csomópont előtt egy kamion munkagépnek hajtott kedden délután. A 67-es kilométerszelvénynél félpályás útlezárás van érvényben  - írja az Útinform.

Egy kamion munkagépnek hajtott az M3-ason
Forrás: Kamondi Dávid/Facebook

A baleset az M3-as 66-os kilométerszelvénynél történt, amely során anyagi kár keletkezett. Aki teheti a Gyöngyös-nyugat lehajtó felé kerüljön - közölte portálunkkal Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Úgy tudjuk, hogy a kamion az úthenger hátuljánk ütközött, ami keresztbe áll az úton. Mindkét sávot elfoglalja a kamion, de a műszaki mentés ideje alatt torlódásra lehet számítani.

Baleset miatt az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a gyöngyösi csomópont előtt a forgalmat megállították. Az érintett járatok terelve, hosszabb menetidővel közlekednek. A Budapestről 13:45-kor Kékestetőre indult 1045-ös járat várakozásra kényszerül, menetrendje szerint Gyöngyös és Kékestető között mentesítő busz közlekedik - írja a Voláninform.

 

 

 

